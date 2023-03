EB1/PE/Creche da Ribeira Brava assinalou o Dia Eco-Escolas

A EB1/PE/Creche da Ribeira Brava assinalou hoje o Dia Eco-Escolas.

Nas diversas actividades realizadas, durante a manhã, marcaram presença os vereadores da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Rafael Sousa e Paulo Andrade, representando as pastas do Ambiente e Educação, o Delegado Escolar, Sérgio Aguiar, mas também o Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, Marco Martins, entidades parceiras deste projecto escolar.

Durante esta semana Eco-Escolas está patente as exposições 'Floresta Mágica' e 'Se eu pudesse mudar o mundo'.

A exposição 'Floresta Mágica' consiste na apresentação de trabalhos criativos elaborados pelos alunos e seus familiares com o intuito de sensibilizar para a importância e vulnerabilidade das florestas. Por sua vez, a exposição 'Se eu pudesse mudar o mundo', é um projecto desenvolvido pelos alunos do 4.º ano, finalistas do 1.º ciclo e que consiste na reflexão sobre as problemáticas do nosso mundo actual e o que poderia ser feito para o mudar. "Após a abordagem do tema e da partilha de ideias, os alunos representaram, através de desenho e de uma memória descritiva, a sua intencionalidade para construir um mundo melhor", pode ler-se na nota de imprensa.

A horta biológica da EB1/PE/C da Ribeira Brava é um projecto do Programa Eco-Escolas desenvolvido pelos alunos, docentes e auxiliares que tem sido muito acarinhado por toda a comunidade escolar e autarquia. Para além dos produtos cultivados e colhidos, que são usados para enriquecer as nossas refeições, a horta permite-nos novas aprendizagens, momentos de cooperação, interajuda, descontração, alegria e tudo em prol do ambiente.

A escola tem desenvolvido o programa Eco-Escolas desde 2007, tendo sido abordados todos os anos as temáticas obrigatórias: água, resíduos e energia, bem como outras complementares: floresta, espaços exteriores, agricultura biológica, alimentação saudável e sustentável, biodiversidade, mar, entre outras.

A coordenadora do referido programa desta escola, Eunice Raquel, refere que "o trabalho desenvolvido tem sido recompensado e reflectido na mudança de atitudes da comunidade escolar para com o ambiente pelo que se celebra essas conquistas com o hastear da merecida bandeira verde"

Na cerimónia do hastear da bandeira verde, a docente afirmou também que "ainda há muito por fazer a nível da consciencialização das problemáticas relacionadas com o ambiente sendo o desenvolvimento do programa Eco-Escolas essencial para as mudanças de hábitos necessárias para a preservação dos recursos naturais, do ambiente e do planeta em si.

O programa Eco-Escolas é desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE – Associação da Bandeira Azul da Europa. Este programa pretende encorajar acções e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

As temáticas propostas pela ABAE são trabalhadas no âmbito curricular, nas actividades de enriquecimento e nos clubes desenvolvidos anualmente pela escola e divulgadas à comunidade escolar com o intuito se sensibilizar e educar para a tomada de decisões conscientes relacionadas com o ambiente, os recursos naturais e a sua valorização.

No decorrer do ano lectivo os alunos usufruem da possibilidade de participar em diversas actividades promovidas pela escola ou por outras entidades que vão de encontro ao desenvolvimento dos objectivos previstos neste programa.