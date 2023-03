Escola Azul envolve mais de 6.048 alunos e 64 professores

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, vai estar presente esta sexta-feira, dia 31 de março, pelas 10h30, a bordo do atuneiro 'Pai Zambi', no Porto do Caniçal, na assinatura de um protocolo de cooperação entre a Direção Regional do Mar e o Grupo Vidinha, no âmbito do programa Escola Azul.

O documento, que será assinado pela diretora regional do Mar, Mafalda Freitas, e pelo presidente executivo do Grupo Vidinha, Avelino Martins, oficializa o apoio do grupo empresarial ao programa Escola Azul. Além da produção e entrega de meio milhar de t-shirts alusivas à Escola Azul, a parceria engloba visitas dos alunos envolvidos no programa às instalações e a um atuneiro do Grupo, e a realização de um ciclo de conferências relacionado com vivências do mar.

A Escola Azul é um programa educativo do Ministério da Economia e Mar que tem como por objetivo promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar, criando gerações mais responsáveis e participativas, que possam contribuir para a sustentabilidade do Oceano. Este programa distingue e orienta as escolas que trabalham em temas ligados ao mar, criando uma comunidade que aproxima escolas, setor do mar, indústria, municípios, organizações não-governamentais, universidades e outras entidades com papel ativo em Literacia do Oceano.

Na Madeira, a Escola Azul conduzida e dinamizada pela Direção Regional do Mar, contando já com um total de 50 estabelecimentos de ensino, envolvendo mais de 6.048 alunos e 64 professores. O ponto alto deste ano, é o II Encontro Regional da Escola Azul, que decorre no dia 19 de abril, no Porto Santo. O mote para este encontro é 'O Mar começa em Ti!', que nasce de uma peça de teatro realizada pela Escola Azul 1ºC/ PE do Boliqueime.

As atividades, que mobilizam cerca de 350 jovens e professores, que viajam para o Porto Santo a bordo do Lobo Marinho, começam logo à chegada, com uma atividade de plogging no percurso entre o ferry e o centro da Vila Baleira, recolhendo o lixo que forem encontrando. A abertura do evento decorre na Praça do Barqueiro, onde serão apresentados alguns dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas aderentes, sobre a literacia do oceano.

O Encontro termina com a colocação da Bandeira Escola Azul por parte de todos os estabelecimentos escolares participantes, seguido de atividades livres na praia antes do regresso ao Funchal, no Lobo Marinho.