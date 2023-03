Os Men On The Couch actuam, este domingo, pelas 20h00, na 49.ª Feira do Livro do Funchal. A banda de indie pop e indie rock, formada na Madeira e constituída por Francisco Sousa, Guilherme Gomes, João Rodrigues e Tiago Rodrigues, irá interpretar temas do novo álbum, que será lançado em breve e que esteve a ser preparado durante cerca de dois anos.

Neste concerto iremos tocar as músicas do nosso primeiro álbum ‘Senso Comum’ e algumas do disco novo que iremos lançar antes do Verão”. Vocalista e guitarrista dos Men On The Couch, Guilherme Gomes

O espectáculo será com temas 100% originais: "À semelhança do que temos vindo a fazer em outros concertos, também este da Feira do Livro do Funchal será apenas com músicas originais. Já aconteceu tocarmos um 'cover' ou outro, mas não será o caso", referiu o artista.

Oiça um dos temas do álbum 'Senso Comum':

Este é o primeiro concerto que os Men On The Couch dão este ano. O último realizou-se, no ano passado, daí que estejam entusiasmados para voltar a subir ao palco.

Estamos muito entusiasmados para voltar a tocar, a última vez foi em Dezembro do ano passado, no Barreirinha Bar Café. Por isso, já estávamos com saudades dos palcos". Guilherme Gomes

Numa altura em que a banda caminha para "uma nova fase", está também previsto para breve o lançamento de um 'single', com 'videoclip', que fará parte deste novo trabalho discográfico.

No entanto, este tema novo não faz parte do reportório, que será apresentado no espectáculo deste domingo". Guilherme Gomes

Depois deste concerto, a banda nascida em 2010 não tem mais nada marcado, mas o objectivo é começar a compor a agenda, com vista à promoção do novo álbum de originais, não só na Região, como também no continente.

Tendo em conta que iremos lançar um novo álbum, gostaríamos de dar espectáculos na Madeira e também no continente, nomeadamente em Lisboa, Porto e Coimbra. Apesar de termos mais ouvintes nessas cidades do que propriamente no Funchal, tem sido difícil arranjar concertos devido à falta de convites". Guilherme Gomes

Antes dos Men On The Couch actuarem, a Feira do Livro conta com outras propostas.

Confira:

11h00 - Espectáculo Antiprincesas - Clarice Lispector - Largo da Restauração

14h00 - Espectáculo de animação de rua 'Romeu e Julieta' - Animação de Rua -AV. Arriaga

15h00 - Companhia Teatro Bolo do Caco, intitulado 'O Príncipe e a Andorinha' - Animação de Rua -AV. Arriaga

18h00 - Apresentação do livro 'Inês de Castro' - Palco principal

19h00 - Apresentação do livro 'Flores que se comem' de Fernanda Botelho - Espaço Infantojuvenil

Saiba que outros assuntos marcam a agenda deste domingo:

Às 11h00 realiza-se a X Amostra dos Espantalhos, na Quinta Pedagógica dos Prazeres- Calheta.

Quinta Pedagógica dos Prazeres promove a X Mostra de Espantalhos Inscrições estão abertas até 15 de Março, os espantalhos devem ser entregues até o dia 22 do mesmo mês

À mesma hora, a CDU leva a cabo uma iniciativa política sobre a falta de desenvolvimento sentido no sítio do Rochão, no Caminho José Barreto junto à Igreja do Rochão.

Pelas 15h00, o líder do Chega, André Ventura, visita a Feira da Cana de Açúcar, nos Canhas - Ponta do Sol. Ventura chegou, ontem, à Região, tendo dito que “a Madeira pode vir a ser o primeiro tiro no porta-aviões do sistema”.

“A Madeira pode vir a ser o primeiro tiro no porta-aviões do sistema” André Ventura confiante que o Chega irá acabar com a maioria absoluta que reina há tantas décadas

Também às 15h00, há jogo entre a Francisco Franco e o CAB da Liga feminina, no Pavilhão da Escola Secundário Francisco Franco.

Já às 16h00, o Marítimo defronta o Torreense da Liga feminina de sub-19, no Campo Adelino Rodrigues.

Uma hora mais tarde, pelas 17h00, o Madeira SAD joga contra o Maiastars da I Divisão nacional de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal.

A Banda Municipal do Funchal- Artistas Funchalenses realiza, pelas 19h00, o concerto do 173.º aniversário - 'Concerto Jovens Solistas' - no auditório do Fórum Machico.

Banda Municipal do Funchal apresenta concerto de Jovens Solistas A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses irá subir ao palco para o Concerto do 173.º Aniversário 'Concerto Jovens Solistas', a decorrer no domingo, dia 26 de Março, pelas 19h00, no auditório do Fórum Machico.

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Março, Dia do Livro Português e Dia Mundial do Cacau:

1827 -- Morre, com 56 anos, o compositor alemão Ludwig van Beethoven, em Viena.

1887 - É assinado o Protocolo de Lisboa, que estabelece os termos do Tratado de Amizade e Comércio com a China, de 01 de dezembro de 1887, sobre o direito de ocupação e governo de Macau, por Portugal.

1911 - Nasce o escritor e dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, autor de "Um Elétrico chamado Desejo".

1918 -- Acordo de Doullens entre a França e a Inglaterra para um comando único aliado na Frente Oeste.

1925 - Nasce, em Montbrison, Loire, o compositor francês e regente de orquestra Pierre Boulez, fundador do IRCAM e do Ensemble Intercontemporain.

1927 - É criada a Polícia de Informações do Porto. As Polícias de Informações de Lisboa e Porto irão dar origem à PVDE/PIDE.

1936 - É constituída a Frente Popular Chinesa.

1941 - O Alto-Comando nazi, de Adolf Hitler, aprova a constituição das brigadas assassinas ("Einsatzgruppen"), na Polónia ocupada.

1949 - É criado o Fundo de Fomento Nacional.

1953 - O médico norte-americano Jonas Salk consegue sintetizar a vacina contra a poliomielite.

1957 - O Tratado de Roma institui a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atómica (Euratom)

1975 - Tomada de posse do IV Governo Provisório português, chefiado por Vasco Gonçalves.

1976 - São definidos os estatutos das empresas públicas portuguesas Petrogal, Petróleos de Portugal, e Cimpor, Cimentos de Portugal.

1977 - Entra em funcionamento a barragem de Cahora-Bassa, em Moçambique.

1979 - São assinados os acordos de Camp David, nos EUA, entre o Egito e Israel.

1987 - Assinatura dos termos do acordo sobre a transferência da soberania de Macau, pelos chefes das delegações de negociação, o vice-ministro chinês Zhou Nan e o embaixador português Rui Medina.

1990 -- É criada a primeira prova geral de Acesso ao Ensino Superior.

- Os Óscares da Academia de Hollywood distinguem "Miss Daisy", o realizador Oliver Stone e os atores Jessica Tandy e Daniel Day-Lewis.

1991 -- Celebração do Tratado de Assunção, na origem do Mercado Comum dos países do Sul - MERCOSUL, composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

- Governo de Luanda aprova a instauração do multipartidarismo.

1995 - Entra em vigor o acordo de Schengen, que permite progressivamente aos europeus viajarem no espaço europeu sem controlo de fronteiras.

1999 - Marcelo Rebelo de Sousa demite-se da presidência da Comissão Política Nacional do PSD.

2000 - Vladimir Putin ganha, à primeira volta, as eleições Presidenciais russas, com maioria absoluta.

2001 - Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia passam a integrar o espaço Schengen de livre circulação de pessoas.

2003 - A proposta de Código de Trabalho é aprovada na especialidade, na Assembleia da República.

2005 - Entra em vigor o novo Código da Estrada, com regras mais severas e multas mais pesadas.

- O Partido da Renovação Social de Guiné-Bissau escolhe Kumba Ialá, deposto em setembro de 2003, para candidato às eleições presidenciais de 19 de junho.

2006 - Eleições legislativas em São Tomé e Príncipe.

2007 - O Partido Democrata Unionista, de Ian Paisley, e o Sinn Fein, de Gerry Adams, chegam a acordo para partilhar o poder na Irlanda do Norte, a partir de 08 de maio.

- Toma posse o novo governo kuwaitiano, que integra, pela primeira vez, duas mulheres.

- Guatanamo. O australiano David Hicks, detido há mais de cinco anos pelas forças norte-americanas, declara-se culpado de terrorismo.

- Os antropólogos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Xerardo Pereiro e Cebaldo de León Inawinapi são distinguidos pela National Geographic Society pela sua investigação sobre os indígenas Kuna do Panamá.

- Morre, com 78 anos, Beniamino Andreatta, economista e político italiano, um dos arquitetos da coligação de centro-esquerda "A Oliveira".

- Morre, aos 74 anos, João Soares Louro, antigo presidente da RTP e da RDP.

2008 - As alterações à Lei dos Partidos, que põem fim à obrigação de os partidos fazerem prova de cinco mil militantes, é aprovada por unanimidade na Assembleia da República

- O presidente do parlamento tibetano no exílio afirma em Bruxelas que, segundo "fontes credíveis", a repressão das manifestações no Tibete pela China provocou 135 mortes, mas estima que estes números possam ser "10 vezes superiores".

2009 - O Tribunal do Marco de Canaveses absolve o ex-presidente da câmara Avelino Ferreira Torres dos crimes de que estava acusado pelo Ministério Público.

2010 - Pedro Passos Coelho é eleito líder do PSD, sucedendo a Manuela Ferreira Leite, com 61,06 por cento dos votos.

2011 -- Morre, aos 87 anos, o antigo treinador checoslovaco de futebol Frantisek Hravanek, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Moscovo em 1980.

2012 -- Morre, com 62 anos, Paula Massano, coreógrafa e uma das pioneiras da Nova Dança Portuguesa, movimento dos anos 1980 e 1990.

- O Papa Bento XVI inicia visita a Cuba.

2015 - O Conselho de Ministros aprova os processos de privatização da CP Carga e da EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário.

- O copiloto do avião da Germanwings, que se despenhou no dia 24 de março nos Alpes franceses, é considerado responsável pela queda do avião, iniciando deliberadamente a descida e recusando abrir a porta do 'cockpit' ao piloto.

- A atleta Naide Gomes, antiga campeã mundial 'indoor' de pentatlo e salto em comprimento, anuncia o fim da sua carreira, aos 35 anos, devido a lesão prolongada.

- Morre Fernanda Montemor, atriz que durante a década de 1980 ficou conhecida de uma geração mais nova como a avó Chica da produção televisiva Rua Sésamo. Tinha 81 anos.

- Morre, aos 83 anos, Tomas Transtromer, poeta sueco distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em 2011.

2016 - Morre, aos 79 anos, Jim Harrison, escritor norte-americano de "Legends of the fall".

2017 - Carlos Silva é reeleito secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT) com quase 85% dos votos, no 13.º Congresso da central sindical.

2018 - José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola Valter Filipe são constituídos arguidos pela prática suspeita de crimes de fraude, peculato e associação criminosa.

- Os Estados Unidos anunciam a expulsão de 60 espiões russos e uma ordem de encerramento do consulado da Rússia em Seattle, em resposta ao envenenamento com gás tóxico do ex-espião Serguei Skripal no Reino Unido.

- Morre, com 78 anos, Fernando Antunes da Costa, um dos fundadores do PS.

- Morre, aos 85 anos, António dos Santos, bispo emérito da Guarda.

2019 - O diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, confirma no parlamento que foi "uma encenação" a recuperação pela PJ Militar, em outubro de 2017, de parte do material militar furtado nos paióis de Tancos.

- O Parlamento Europeu aprova a nova lei de direitos de autor.

- Morre, aos 78 anos, João Martins Pisco, médico, pioneiro da embolização da artéria prostática.

- Morre, aos 52 anos, Tejshree Thapa, advogada nepalesa, preponderante na exposição de violações em massa de mulheres durante as guerras nos Balcãs e no sul da Ásia.

2020 -- Covid-19: O Governo aprova a suspensão até setembro do pagamento dos créditos à habitação e de créditos de empresas.

- O Parlamento Europeu aprova a proposta de mobilização de 37 mil milhões de euros de investimento público europeu para ajudar os Estados-membros a fazer face à crise provocada pela pandemia, cabe a Portugal cerca de 1,8 mil milhões.

- O Senado norte-americano aprova um plano histórico de dois biliões de dólares (1,8 biliões de euros) de apoio à primeira economia mundial, asfixiada pela pandemia.

- O Parlamento Nacional timorense aprova por unanimidade o pedido do Presidente da República, Francisco Guterres, para a declaração do estado de emergência durante um mês, como resposta à covid-19.

2021 - A judoca portuguesa Joana Ramos conquista a medalha de bronze na categoria de -52 kg no Grand Slam de Tbilissi, ao vencer a brasileira Larissa Pimenta, no quinto combate na competição.

- Morre, aos 59 anos, José Alberto Puig, advogado, deputado do PSD à Assembleia da República nas V e VI Legislaturas, entre 1987 e 1995.

2022 - Em Varsóvia, o Presidente norte-americano, Joe Biden, chama "carniceiro" a Vladimir Putin e diz que líder russo "não pode permanecer no poder".

Pensamento do dia: "Estamos todos condenados à prisão solitária, dentro da nossa própria pele, para toda a vida". Tennessee Williams (1911-83), dramaturgo norte-americano.

Este é o octogésimo quinto dia do ano. Faltam 280 dias para o termo de 2023.