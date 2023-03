Percurso pedestre entre o Pico das Pedras e as Queimadas já reabriu

O percurso pedestre recomendado entre o Pico das Pedras e as Queimadas, também conhecido por 'Um caminho para todos', já reabriu ao público, podendo agora ser percorrido em segurança.

Isso mesmo deu conta o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), após o trilho ter estado encerrado pouco mais de um mês devido a obras levadas a cabo pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM), no âmbito da empreitada de 'Optimização e melhoria da qualidade da água dos sistemas de abastecimento sob a gestão da ARM'.

A intervenção visou a remodelação da captação de água na Levada do Caldeirão Verde, nomeadamente no troço entre o Pico das Pedras e as Queimadas. As obras, inicialmente, estavam projectadas para um período de 60 dias, a contar desde 14 de Fevereiro, mas a celeridade dos trabalhos permitiu minimizar os transtornos causado.