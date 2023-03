Vencedora do prémio Edmundo Bettencourt lança livro na Feira do Livro do Funchal

Berta Helena Almeida, na companhia de Nelson Veríssimo, lançou, esta segunda-feira, o seu livro mais recente 'O Refúgio de Gibraltar", projecto vencedor do concurso literário Edmundo Bettencourt.

A obra retrata a chegada de uma jovem à Madeira, nos anos 40 do século XX, motivada pela 2.ª Guerra Mundial, que obriga-a e ao seu povo a abandonar a terra natal em Gibraltar. Com a chegada do povo gibraltino, a Madeira ganhou vida, embora pese o choque cultural entre a sociedade madeirense da altura quando confrontada com os costumes dos recém-chegados. Com o passar dos anos, a personagem principal conseguiu construir a sua vida e fazer do Funchal a sua terra.

Berta Helena Almeida, escritora deste livro, natural do Funchal, foi jornalista na RDP Madeira durante 3 décadas.

No âmbito do mundo literário, a autora começou por publicar, em 2003, o seu primeiro livro, 'Lenços Brancos'. Recentemente, a escritora publicou em 2015 a obra 'O Feitiço de um pé de junquilhos'.

'A história de Buda” de Mauro M. Nakamura

Destaque também, neste quarto dia da Feira do Livro do Funchal, para o autor brasileiro Mauro M. Nakamura, que apresentou, esta tarde, no palco principal da Avenida Arriaga, a sua mais recente obra literária 'A história de Buda'.

A obra revolve em redor do príncipe Sidarta e reconstitui a viagem em que este embarca de forma a encontrar a sua espiritualidade e o verdadeiro sentido da vida, sendo estas as mesmas questões que Buda Sakyamuni enfrentou nos tempos de jovem, tornando-se no ponto de partida para o budismo.

Descendente de japoneses que emigraram para o Brasil, Mauro M. Nakamura licenciou-se em Engenharia de Produção em 1996 e quatro anos depois, obteve mestrado em Gestão de Pequenas Empresas. Em 2009, o autor formou-se como professor de Budismo no Japão. Posteriormente, foi professor universitário em São Paulo, atualmente, é diretor de conteúdos e presidente da ITIMAN – Associação Editorial Luso-Japonesa de Desenvolvimento Humano.

Após a apresentação Mauro Nakamura realizou uma sessão de autógrafos no stand 'Rota do Livro'.

A 49.ª Feira do Livro do Funchal irá decorrer até 2 de Abril na Avenida Arriaga.