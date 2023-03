Madeirense Luís Gouveia garante mínimos para os Europeus de natação

A Madeira volta a ter um nadador num Campeonato da Europa de natação, 23 anos depois.

O feito foi alcançado esta tarde no primeiro dia do Open de Portugal - Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos, que está a ter lugar no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, e pelo madeirense Luís Galvão Gouveia.

O atleta do Clube Desportivo Nacional festejou o seu primeiro passaporte para o Campeonato da Europa de Juniores, na prova dos 200 metros mariposa e com o tempo 'recorde' de 2.03,81 minutos.

Depois de ter sido terceiro nas eliminatórias, disputadas de manhã, com o registo de 2.04,76, o alvinegro veio a 'roubar' quase um segundo na final realizada há pouco e que lhe garantiu o quarto lugar na final A.