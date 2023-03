Valentina Silva Ferreira apresenta 'Vertigens' na Feira do Livro

A escritora madeirense Valentina Silva Ferreira vai apresentar hoje, pelas 17 horas, a sua obra 'Vertigens' na Feira do Livro do Funchal.

É um livro feminista, na medida em que explora temas como a violência contra mulheres, o seu papel na sociedade dos anos 70-80, e os ciclos de abuso que se criam em famílias com casamentos tóxicos ou abusivos.

As personagens são mulheres fragilizadas que tiveram de encontrar a sua força e lutar contra os seus opressores, neste caso juntas. Porém, a autora mostra também um outro lado, o da competição entre mulheres, que diz que acaba por reflectir o vazio que era a vida de uma mãe nessa altura, que praticamente não tinha objectivos nenhuns.

A obra editada pela mão da Aurora, chancela do grupo Infinito Particular, que se distingue por publicar apenas livros de mulheres, foi lançada recentemente e está disponível em várias livrarias físicas, como a Bertrand, FNAC e nas plataformas digitais da Wook e Infinito Particular.

Mais sobre a autora:

Valentina Silva Ferreira nasceu no Funchal, perto do Natal de 1988.

Técnica Superior na UMAR e formadora na EnConta-me: Oficina de Escrita, Vertigens é o seu quinto romance (Distúrbio; A Morte é uma Serial Killer; Os loucos também dançam; e Origami). Vencedora de prémios literários nacionais e internacionais, com destaque para o primeiro lugar no Prémio Literário Pedro da Fonseca (Câmara Municipal de Proença-a-Nova, 2020), e do Concurso Internacional de Contos Nelson Rodrigues (UNESCO – Paris, 2013), é coautora de Estórias com Tempero (com Joana Martins) e em diversas antologias brasileiras e portuguesas. Ativista feminista, LGBTI+ e vegana.