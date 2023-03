Cristina Pedra garante que "não há nenhum apoio por pagar" na CMF

O Município do Funchal aprovou esta quinta-feira, 30 de Março, em Reunião de Câmara, um conjunto de apoios na área da educação a oito entidades representantes de encarregados de educação, no valor total de 41.512,42 euros, revelou a vice-presidente Cristina Pedra em declarações à comunicação social no final do encontro com o executivo.

Os apoios, explicou a vice-presidente, foram atribuídos no âmbito do Regulamento de Atribuição de Apoios ao Associativismo.

No que se refere a apoios municipais, Cristina Pedra apontou que a iniciativa da CMF "tem sido de, semanalmente, apreciar e aprovar as diversas candidaturas que têm existido no âmbito dos regulamentos de apoio ao associativismo".

Quando questionada sobre eventuais atrasos na comparticipação de medicamentos e no apoio ao arrendamento, a vice-presidente afirmou que não existem atrasos: "Não há nenhum apoio por pagar". As únicas situações que estão por regularizar, disse, são processos em que existe falta de documentação (por parte dos beneficiários) para completar o processo.

Ainda assim, apontou que "todos os munícipes que tiverem alguma situação irregular, segundo eles, podem pedir uma audiência com o vereador do pelouro ou com a própria vice-presidente ou virem aos serviços".