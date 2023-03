Carlos Nogueira Fino apresenta 'Três Estações e um Solstício' na Feira do Livro do Funchal

A 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal entra, hoje, no seu quinto dia, que terá como ponto alto a apresentação, pelas 17 horas, da obra ‘Três Estações e um Solstício’ de Carlos Nogueira Fino, no palco principal da Avenida Arriaga.

Este livro inédito de poesia, de Carlos Nogueira Fino, enquadra-se na colecção ‘Ilustres (Des)Conhecidos’, idealizada pela Imprensa Académica para valorizar o património literário da Madeira.

‘Três Estações e um Solstício’ foi escrito durante o período mais difícil da pandemia da covid-19, em 2020, e assume-se como “uma viagem ao interior mais profundos da alma, descrita de uma forma que só a poesia consegue”.

É a crónica de uma viagem interior num mundo assolado pela perda, pela saudade e pela pandemia, em busca de sentido Carlos Nogueira Fino



Nas palavras do autor, “este conjunto de poemas […] foi escrito entre os dias 27 de Março e 31 de Dezembro de 2020”, num trabalho diário. Passaram-se meses e uma nova leitura permitiu-lhe encontrar neles “uma unidade temática e um fio condutor”, que lhe “pareceram óbvios”, levando a organizá-los para “publicação respeitando a sua sequência cronológica.”

O próprio título, que só viria a emergir posteriormente, reflecte o período temporal da realização dos poemas e organiza-os em quatro grandes partes: ‘Primavera de 2020’, ‘Verão de 2020’, ‘Outono de 2020’ e ‘Solstício de Inverno’.

O leitor tem a sensação de estar a ler um diário pessoal, em que memórias de momentos e de lugares, se cruzam com recordações de amizades e pensamentos pessoais que alguém que anseia um amanhã melhor.

A obra termina com um poema cuja primeira estrofe indica que “amanhã/nada começa/ […]/ a não ser o ano depois deste” que, como define Carlos Nogueira Fino, “talvez também seja, lá no fundo, um cântico de esperança”.

Para os leitores, que “façam as suas escolhas e mudem de opinião se voltarem a ler tudo do princípio” é o desafio do autor.

Três poemas integraram a participação de Nogueira Fino em ‘Os Dias da Peste’, publicado pela Gradiva, em 2021, por ocasião do Centenário do PEN Internacional 1921-2021. Todos os restantes são inéditos, apresentados ao leitor nesta edição da Imprensa Académica.

Sobre o autor

Carlos Nogueira Fino nasceu em Évora, em 1950, e vive na Madeira desde 1959.

Licenciou-se em Educação Física em 1973 e, mais tarde, frequentou o curso de Filosofia, na Universidade de Lisboa (UL). Foi oficial da Reserva Naval, de 1974 a 1976.

Docente e investigador em Educação na Universidade da Madeira (UMa), desde 1989, é mestre pela Universidade do Minho e doutor pela Faculdade de Ciências da UL, nessa área de estudo. Foi deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, de 1988 a 1996.

Além de várias obras científicas, Carlos Nogueira Fino é autor de livros de crónicas e de poesia e integrou diversas antologias poéticas, como ‘Poeti Contemporanei dell’Isola di Madera’ (2000, Veneza), ‘ILHA5’ (2008, Funchal, com o patrocínio da Funchal 500 anos) ou ‘Cadernos de Santiago II’ (2021). Foi distinguido com o prémio Leacock de Produção Literária, em 1987, e foi o primeiro autor a receber o Prémio Literário Edmundo de Bettencourt, em 1996, atribuído pela Câmara Municipal do Funchal, pela obra ‘Arco e Promontório’

Actualmente, é professor catedrático emérito da UMa.

Saiba que iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 Reunião Plenária n.º 49: A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, com a seguinte ordem de trabalhos:

09h00 O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, preside à sessão de abertura das Jornadas de Networking entre entidades dos Açores, Canárias, Madeira, Gana, Costa de Marfim, Gâmbia e São Tomé e Príncipe.

O evento realiza-se no âmbito do Projecto Estratégico Hexagone, entre os dias 28 e 29 de Março de 2023, na Sala de Conferências do Hotel Pestana Casino Park, reunindo diversas personalidades para debater assuntos relacionados com o Novo Programa INTERREG MAC 2021-2027, nomeadamente os que dizem respeito: à Economia Verde, Azul e as Alterações Climáticas; às Universidades, Formação e Turismo; e às Pequenas e Médias Empresas.

No dia 28, da sessão de abertura, para além da intervenção do Secretário Regional com a tutela dos Assuntos Europeus, destacam-se as presenças de mais dois oradores: Nasara Cabrera, Diretora Geral dos Assuntos Económicos com África do Governo de Canárias, e Carlos Amaral, Diretor Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa do Governo Regional dos Açores.

11h00 Reunião da 7.ª Comissão Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego.

13h00 Reunião da 5ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

14h30 PAN dá conferência de imprensa sobre situação dos jovens São-Tomenses e o estado da Educação na RAM, na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

14h30 O Espaço do Artesão, no Campanário, inaugura a exposição de trabalhos manuais dos utentes do Estabelecimento Santa Isabel (Monte), com a presença da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela Freitas, e do executivo da CMRB.

15h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente, na cerimónia de entrega de donativos do Bazar Diplomático, que se realiza no antigo Museu dos Coches, em Lisboa.

As verbas angariadas no Bazar Diplomático, realizado a 11 e 12 de Novembro do ano passado, vão ser, hoje, distribuídas pelas instituições que se candidataram, entre as quais uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) madeirense. Os donativos são entregues numa sessão presidida pelo Presidente da República.

A 37.ª Edição do Bazar Diplomático juntou cerca de 40 embaixadas, as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e a Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses, que trouxeram produtos e sabores dos cinco continentes. Vinho Madeira, licores, bordados, flores, bolo de mel e o bolo do caco foram os produtos mais vendidos pela representação da Madeira, cujas receitas revertem a favor de projetos de instituições que apoiam “jovens em risco”.

15h00 Apresentação do Concerto de Primavera’, promovido pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, em parceria com a Banda Militar da Madeira, no Salão Nobre do Conservatório.

As verbas deste concerto, agendado para o próximo dia 5 de Abril, no Centro de Congressos da Madeira, reverterão, na íntegra, para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Nesta sessão estarão presentes: Carlos Gonçalves, Presidente do Conservatório, Luís Afonso, tenente e maestro da Banda Militar as Madeira, e Ricardo Sousa, Presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

16h00 A CDU realiza uma acção política para abordar a actual realidade da Escola Hoteleira, junto aquele estabelecimento de ensino, no Funchal.

17h30 A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, organiza, na sede regional, uma Tarde de Engenharia sob o tema 'Entidades Inspetoras de Instalações Elétricas - LabSIAM'.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 28 de Março, Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses e Dia Nacional e Mundial da Juventude:

1800 - O Parlamento irlandês aprova a Lei de União com a Inglaterra.

1810 - Nasce Alexandre Herculano, historiador, romancista e político liberal português, último presidente do Município de Belém, autor de "Eurico, o Presbítero", renovador da historiografia portuguesa.

1895 - Publicação da lei eleitoral. Os círculos passam a corresponder aos distritos e as minorias não são representadas.

1930 - Na Turquia, Constantinopla passa a designar-se Istambul e Angorá, Ancara.

1939 - Final da Guerra Civil de Espanha com a rendição de Madrid às forças do general Francisco Franco.

1941 - A escritora inglesa Virginia Woolf suicida-se no rio Ouse. Woolf é autora de "Rumo ao Farol", "As Ondas" e "Orlando", entre outras obras. Tinha 59 anos.

1943 - Morre, com 69 anos, o compositor e pianista russo Sergei Rachmaninov.

1962 - A OAS, Organização do Exército Secreto Francês na Argélia, anuncia o início da guerrilha, para tentar evitar a independência.

1973 - É criada a Empresa Pública de Parques Industriais, no âmbito da política de Fomento Industrial.

1974 - Realiza-se o I Encontro da Canção Portuguesa no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com José Afonso.

- O arquiteto e designer húngaro Erno Rubik cria o Cubo Rubik

1977 - É formalizado o pedido de adesão de Portugal à CEE.

1978 - É instituído o 12.º ano de escolaridade, em substituição do Ano Propedêutico.

1979 - Acidente na central nuclear de Three Mile Island, em Harrisburg, Pennsylvania.

1985 - Morre, com 97 anos, o pintor de origem russa Marc Chagall, nome essencial da arte no século XX.

1987 - Perante a moção de censura do PRD, o primeiro-ministro Cavaco Silva defende a antecipação das eleições.

1988 - Primeira greve geral junta UGT e CGTP.

1989 - Morre, com 91 anos, o filólogo e escritor português Manuel Rodrigues Lapa.

1994 - Morre, aos 84 anos, o dramaturgo francês de origem romena Eugéne Ionesco, autor de "A Lição", "A Cantora Careca", "O Solitário".

1995 - "Forrest Gump", de Robert Zemeckis, conquista seis Óscares da Academia de Hollywood, entre os quais os de melhor filme e de melhor realização.

2000 - Os restos mortais do único Papa português, João XXI (Pedro Hispano - 1205), são trasladados para a Catedral de Viterbo, em Itália.

2001 - A administração norte-americana de George W. Bush abandona o Acordo de Quioto.

2002 -Morre, aos 95 anos, o cineasta norte-americano, de origem austríaca, Billy Wilder, vencedor de seis Óscares, realizador de "O Crepúsculo dos Deuses" e "O Apartamento".

2004 - Morre, com 82 anos, o ator britânico Peter Ustinov, antigo embaixador de boa vontade da UNICEF.

2005 - É decidida a integração da disciplina de Inglês, no 1.º ciclo do ensino básico.

2006 - O Estado é condenado a pagar dois milhões de euros de indemnizações a 44 jovens da Casa Pia, vítimas de abusos sexuais.

- França. Jornada de protesto ao CPE, contrato do primeiro emprego, convocada por estudantes e sindicatos, paralisa o país.

- O Partido Kadima, fundado pelo antigo primeiro-ministro israelita Ariel Sharon, vence as eleições legislativas.

- Morre, aos 88 anos, Caspar Weinberger, antigo secretário da Defesa do Presidente norte-americano, Ronald Reagan, envolvido no escândalo Irão-Contras.

2007 - É inaugurada em Serpa, distrito de Beja, a maior central solar do mundo.

- Liga Árabe relança iniciativa de paz com Israel, adotada em 2002.

- O Grande Prémio Bial de Medicina 2006 é atribuído a um trabalho sobre o tratamento da diabetes apresentado por uma equipa de investigadores da Bélgica.

- Morre, com 59 anos, Luís de Miranda Rocha, jornalista, poeta e crítico literário.

2008 - Alguns milhares de jovens trabalhadores desfilam até S. Bento para chamar a atenção do Governo para o elevado desemprego e precariedade que os afeta e para exigir mais estabilidade e respeito pelos seus direitos laborais.

- Morre, com 86 anos, Jean-Marie Balestre, antigo jornalista e depois presidente da Federação Internacional de Automobilismo.

2009 - Morre Fernando Correia Martins, compositor e regente da chamada música ligeira, um dos últimos protagonistas da época de ouro da "revista à portuguesa", autor de "Ele e Ela". Tinha 72 anos.

2012 - Fidel Castro encontra-se com o Papa Bento XVI, em visita oficial a Cuba.

- Morre Earl Scruggs, lenda norte-americana do banjo que revolucionou o modo de tocar este instrumento. Tinha 88 anos.

2016 - O tribunal de Luanda condena a penas entre dois anos e três meses e oito anos e seis meses de prisão efetiva os 17 ativistas angolanos julgados por coautoria de atos preparatórios para uma rebelião. No caso do 'rapper' luso-angolano Luaty Beirão, a pena, em cúmulo jurídico também por falsificação de documentos, foi de cinco anos e seis meses de cadeia.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o Orçamento do Estado para 2016.

2017 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que reduz o pagamento especial por conta (PEC).

- Centenas de civis morrem dentro de casa ou em refúgios durante um bombardeamento em Mossul depois de o Governo do Iraque lhes ter pedido para não fugirem da ofensiva na cidade.

- Morre, aos 87 anos, Ahmed Kathrada, ativista sul-africano e companheiro de luta de Nelson Mandela contra o 'apartheid' na África do Sul.

2018 - Os líderes da China e da Coreia do Norte reúnem-se em Pequim, na primeira viagem ao estrangeiro de Kim Jong-un desde que assumiu o poder, em 2011.

2019 - O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, passa a estar impedido legalmente de exercer qualquer cargo público, durante 15 anos, por decisão da Controladoria Geral da República.

- Morre, aos 70 anos, José Luís Mendonça Nunes (Zeca Mendonça), histórico assessor de imprensa do PSD.

- Morre, aos 86 anos, Antero da Palma-Carlos, médico fundador do Centro de Diagnóstico e Tratamento em Alergologia, Imunologia Clínica e Medicina Interna.

2021 - A judoca portuguesa Rochele Nunes fecha a participação portuguesa no Grand Slam de Tbilissi com a conquista da medalha de prata na categoria de +78 kg, ao perder na final com a chinesa Shiyan Xu, por 'ippon'.

- O Sporting vence o Benfica por 6-2 e conquista a Taça da Liga masculina de futsal, na primeira vez em que conseguiu bater os 'encarnados' em finais desta competição.

- O Benfica conquista a primeira edição da Taça da Liga feminina de futsal, ao vencer o Nun'Álvares por 4-2, na final da prova, em Sines.

2022 - Morre Paul Herman, ator norte-americano, participou na série "Os Sopranos". Aos 76 anos

PENSAMENTO DO DIA

As leis mal feitas constituem a pior forma de tirania Edmund Burke (1729-1797), estadista irlandês

Este é o octogésimo sétimo dia do ano. Faltam 278 dias para o termo de 2023.