Ladrão furtou 500 euros de gelataria no Funchal

Uma gelataria localizada na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, foi assaltada na madrugada desta quinta-feira.

Segundo a responsável pelo estabelecimento, o furto foi perpetrado por volta da meia-noite, tendo o assaltante utilizado a tampa de uma adufa para partir o vidro lateral, do lado que dá acesso à Rua Direita.

Victória da Silva referiu que só se apercebeu do assalto pela manhã, quando ia abrir a gelataria e se deparou com o vidro partido, verificando também que faltavam 500 euros do fundo de caixa.

Contactou de imediato a Polícia de Segurança Pública, que se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência.