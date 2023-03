Freguesia da Sé é espelho do dinamismo da cidade e palco da cultura para todos

Os deputados municipais do PSD/CDS estiveram, hoje, na freguesia da Sé, no âmbito dos “Encontros do Poder Local”, promovidos pela bancada “Funchal Sempre à Frente” da Assembleia Municipal do Funchal.

A visita foi conduzida por Luís Sousa, Presidente daquela Junta de Freguesia, e contemplou uma ida à 49ª edição da Feira do Livro do Funchal, que decorre até dia 2 de abril.

Em comunicado de imprensa, é explicado que o grupo municipal teve oportunidade de debater a realidade local da freguesia da Sé, uma das mais citadinas e cosmopolitas do concelho, continuando na recolha de contributos que entende essencial para o trabalho de articulação com o Executivo e de fiscalização que lhe compete.

Vera Duarte, deputada municipal, foi a porta-voz da iniciativa, tendo começado por referir que “visitámos a freguesia da Sé, tentando olhá-la de outro prisma e contemplando as múltiplas dinâmicas sociais que aqui se cruzam. Estamos diante de um evento cultural que muito nos orgulha – a Feira do Livro do Funchal – mas estamos cientes, e debatemos isso, das múltiplas realidades que esta freguesia abarca”.

“Este Encontros do Poder Local são importantes para estarmos mais próximos das pessoas e daquilo que elas precisam e vivenciam. Foi uma oportunidade feliz a de pudermos visitar a Feira do Livro, que, cada vez mais, é pensada para todos, sendo esta edição já um sucesso no que à adesão da população diz respeito. Aliás, no Funchal, prima-se pela democratização do acesso à cultura e isso significa que a cultura é destinada a todos, sendo trabalhada como promotora da participação social das nossas gentes”, declarou a autarca.

Para o Grupo Municipal “Funchal Sempre à Frente”, “a freguesia da Sé é palco das dinâmicas da cidade, do concelho e, muitas vezes, da própria Região, e isso significa que o Município e a Junta de Freguesia têm uma responsabilidade acrescida na gestão que lhe incute”, disse a porta-voz do grupo que, acrescentou, “os cartazes culturais repetem-se neste espaço e é satisfatório testemunhar a aposta contínua e reforçada que é feita nesta área em particular, mas também na limpeza da cidade, na preservação dos espaços históricos e culturais, nos espaços públicos, como é exemplo a intervenção no Jardim Municipal, bem como, no muito importante acompanhamento da população mais vulnerável”.

Vera Duarte finalizou, reiterando que “a freguesia da Sé espelha o enorme desafio e a necessidade de se olhar aquele espaço como um todo, projetando-o no concelho, sem esquecer, ainda assim, as especificidades e as dinâmicas sociais que aqui se encerram, com as quais nos cruzamos e para as quais todos contribuímos, quer na apresentação de soluções, como no passado fizemos, quer na congratulação e no reforço de decisões como a de apoiar os nossos agentes culturais, como acontece nesta edição da Feira do Livro, onde participam 235 artistas, autores, mediadores culturais e músicos”.