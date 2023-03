Fernanda Botelho apresenta livro dedicado à Fauna e Flora

O Ecobar do espaço InfantoJuvenil foi centro de entusiasmo, neste terceiro dia da Feira do Livro, com a apresentação do livro 'Flores que se comem', de Fernanda Botelho, Elisabete Henriques e Susana Fontinha.

'Flores que se comem' aborda tanto a relevância, tal como os diversos fins de algumas das 100 flores que são reveladas no livro.

São referidas no livro, as flores silvestres como papoila e margarida, espécies aromáticas como o alecrim e sálvias, além de árvores perfumadas e plantas ornamentais.

A autora Fernanda Botelho fez o seu estudo em plantas medicinais na Scottish School of Herbal Medicine e possuí na sua autoria uma coleção de livros infantis: 'Salada de Flores', 'Sementes à Solta' e 'Hortas Aromáticas'.

Actualmente a autora participa em blogs, revistas e é regularmente convidada pela RTP.

A ilustradora Elisabete Henriques é formada em Artes Plásticas/Pintura pelo Instituto Superior de Arte e Design da Universidade da Madeira. Ao longo dos anos, a autora foi desenvolvendo o seu trabalho na área da ilustração, dando destaque à flora e fauna residente na ilha da Madeira.

Após a apresentação do livro, Fernanda Botelho realizou uma sessão de autógrafos na Livraria Esperança.

A 49ª Feira do Livro do Funchal decorre de 24 de Março a 2 de Abril na Avenida Arriaga.