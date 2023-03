Francisco Lobo Faria recebeu alunos da Ponta do Sol para ver a estreia do seu filme no Madeira Shopping

Francisco Lobo Faria recebeu, esta tarde de quinta-feira, os alunos das escolas da Ponta do Sol para a estreia da primeira sessão do filme madeirense 'Posso Olhar Por ti' no Cine Place no Madeira Shopping.

A acompanhar os alunos está a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, e o vereador da Cultura, Sidónio Pestana.

Também na recepção aos alunos que vão assistir ao filme do realizador natural da Ponta do Sol estão alguns dos jovens madeirense protaganistas do filme que foi premiado internacionalmente.

O filme 'Posso olhar por ti' é a primeira longa-metragem do madeirense Francisco Lobo Faria e conta com a banda sonora de André Santos e a imagem de Carlos Melim.