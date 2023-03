49ª edição da Feira do Livro do Funchal arranca esta sexta-feira

Esta sexta-feira, dia 24 de Março, arranca a 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal, pelas 10 horas, com nove actividades programadas. O evento decorre até ao dia 2 de Abril.

No Largo da Restauração, a primeira atividade decorrerá às 10h30, com o lançamento do livro 'João Cabeça no Ar' da autoria de Liliana Freitas com Ana Margarida Araújo, seguindo-se de uma sessão de autógrafos no stand Joias da Cultura. Às 15 horas, a apresentação do livro 'Poeira de estrelas', de Clara Haddad com Leda Pestana, seguindo-se igualmente de uma sessão de autógrafos.

Já na Avenida Arriaga estará presente animação de rua, 'Mascarados Barroco', com o Teatro Bolo do Caco, às 16h30, e 'À Barca! À Barca' com Nuvem Aquarela, às 18 horas.

No Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD), será inaugurado a exposição 'Ocupa o Teu Lugar', pelas 17h30, e 'RetratArte' de Miguel Marques, às 18 horas. O espectáculo 'Este mar de palavras que nos une' de Apanhados com a Boca na Palavra também subirá ao palco do TMBD, às 21 horas.

O palco da Feira do Livro do Funchal acolhe, pelas 19 horas, o lançamento da Banda Desenhada 'O Teatro – lugar (entre)mundos' com Roberto Macedo Alves, Francisco Branco, Válter Sousa, Antony Brazão, Mónica Garcês e Sebastião André.

A última iniciativa está agendada para as 20 horas, nomeadamente o concerto de Valter Lobo e convidados, no palco da Avenida Arriaga.