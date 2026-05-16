Conversações com países europeus para atravessar estreito de Ormuz

O Irão afirmou hoje que vários países europeus estão em conversações com Teerão para obter autorização para atravessar o estreito de Ormuz.

O estreito é uma via estratégica para o comércio mundial de petróleo bloqueada desde o início do conflito no Médio Oriente.

"Depois da passagem de navios provenientes de países da Ásia Oriental, sobretudo da China, do Japão e do Paquistão, recebemos hoje informações de que países europeus iniciaram negociações com a marinha dos Guardas da Revolução" para atravessar a passagem marítima, anunciou a televisão estatal iraniana, sem identificar os países.

O bloqueio iraniano desta via marítima, por onde normalmente transita um quinto da produção mundial de petróleo, está a perturbar os mercados globais e confere a Teerão uma alavanca estratégica.

Durante a manhã, o presidente da comissão parlamentar para a segurança nacional do Irão, Ebrahim Azizi, afirmou que Teerão "implementou um mecanismo profissional de gestão do tráfego" no estreito de Ormuz, que deverá entrar em funcionamento em breve.

"Neste processo, apenas os navios comerciais e as partes que cooperam com o Irão beneficiarão", sublinhou Azizi, acrescentando que "serão cobradas as taxas necessárias pelos serviços especializados".

"A via permanecerá fechada aos operadores do chamado projeto de 'liberdade'", afirmou, numa referência a uma operação militar temporária dos Estados Unidos destinada a escoltar navios comerciais bloqueados no estreito.

Os Estados Unidos mantêm um bloqueio aos portos iranianos, apesar do frágil cessar-fogo em vigor desde 08 de abril.

Na quinta-feira, o Irão já tinha anunciado que as forças navais autorizaram a passagem de "mais de 30 navios" chineses pelo estreito de Ormuz.

A China é o principal importador de petróleo iraniano.