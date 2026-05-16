Tombo de Machico apresentado no Colóquio Quinhentista
Obra histórica dá a conhecer registos entre os séculos XV e XVII
O livro Tombo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Machico (séculos XV–XVII). Estudos históricos e edição anotada foi apresentado este sábado, ao início da tarde, no Fórum Machico, no âmbito do XVIII Colóquio do Mercado Quinhentista.
A sessão contou com a presença do bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e reuniu investigadores e comunidade local.
Em declarações à margem da cerimónia, o cónego Manuel Ramos, pároco de Machico, explicou que o livro reúne “acções em cargos, capelas e intenções de missas” registadas entre os séculos XV e XVII, num período de cerca de 130 anos.
Segundo o sacerdote, o conteúdo “reflecte um pouco da sociedade machiquense na altura, no contexto cultural, religioso, social e económico”, acrescentando que se trata sobretudo de “pedidos de missas e cargos pios, obrigações que os vivos celebravam pelos mortos”.
O cónego sublinhou ainda o valor histórico do documento, considerando-o “um dos mais antigos que conhecemos cá”, permitindo “dar a conhecer a época em que foi feito”.
Sobre o processo de edição, referiu que o trabalho decorreu ao longo de vários anos, envolvendo várias instituições, incluindo a Universidade Nova de Lisboa e o Arquivo Regional da Madeira.