Complexo Balnear Lido Galomar com campanha de reabertura

Parte do Galo Resort, no Caniço-de-Baixo, o Lido Galomar é um complexo balnear vigiado por nadador salvador com vários solários, uma piscina de água salgada com área para crianças, diversas actividades aquáticas e centro de mergulho.

Pode optar pelos económicos passes para toda a época balnear, 450€ por casal e 200€ por criança. Exclusivamente nos passes aproveite os descontos até 25%, até o final de Maio. Já os packs de 10 bilhetes custam 65€ para adulto, 38€ criança, com 10% de desconto, também até ao final de Maio.

De qualquer forma é sempre possível adquirir bilhetes individuais à entrada, nos dias de semana têm um custo de 8€ adulto e 5€ criança, aos fins-de-semana o valor é de 9€ e 6€, respetivamente.

De referir que a descida até ao complexo, faz-se pelas escadas ou através de dois elevadores. Pelo caminho encontrará um restaurante com menu à La carte e snacks e um Lounge Bar com área chill out que convida a tardes inesquecíveis ao sabor de gelados e refrescantes cocktails.

Locais de venda: Lido Galomar Bilheteira e Ginásio Galo Active

Horário: Todos os dias, 09:00-17:00

Morada: Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Contacto: 291 930 930