Isabel Stilwell apresenta obra de Inês de Castro no palco da Feira do Livro

A apresentação do livro 'Inês de Castro', de Isabel Stiwell com moderação de Catarina Fernandes, teve lugar hoje, pelas 18 horas, no palco principal da 49ª Feira do Livro do Funchal.

O manuscrito retrata Inês de Castro, de uma forma mais pessoal, e ao mesmo tempo demonstra o contexto familiar do qual a princesa fez parte.

A obra revela também como foi utilizada para espionagem ao serviço dos interesses castelhanos e a influência que teve nos jogos de poder, tal como a sua paixão por Pedro.

Isabel Stiwell é uma jornalista e escritora portuguesa que começou o seu percurso profissional aos 21 anos no Diário de Notícias onde continua atualmente. Atualmente a autora escreve para a revista Máxima e tem um programa na Antena 1.

Em 2007, a autora entrou no mundo da escrita de romances históricos com o lançamento do best-seller 'D. Filipa de Lencastre'.

A 49ª Feira do Livro do Funchal irá decorrer até 2 de Abril na Avenida Arriaga.