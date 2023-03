Primeiro Centro de Noite da Região Autónoma da Madeira foi apresentado hoje

O Centro de Dia e de Noite para idosos ‘Garouta do Calhau’ foi apresentado esta manhã na Quinta Esperança, antigo centro de actividades ocupacionais de São Pedro. O projecto é o primeiro Centro de Noite da Região Autónoma da Madeira.

A apresentação contou com as presenças de Rita Andrade, Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania e Pedro Fino, Secretário Regional do Equipamento e Infraestruturas.

Este projecto tem o valor de 2,3 milhões de euros, sendo totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através da resposta ‘Requalificação e Alargamento da Rede de Estruturas Residenciais e Não Residenciais para Pessoas Idosas – ERPI’, criando novos lugares em Centros de Dia e a primeira criação de um Centro de Noite da RAM.

A ‘Garouta do Calhau’ apresentou a sua candidatura para este Centro de Dia e de Noite, que foi apresentado hoje, sendo que concorreram outras duas entidades, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia no Funchal que apresentou um projecto que já foi aprovado e a Associação de Socorros Mútuos que já apresentou um projecto para Lar de Idosos e será apresentado em breve.

“Os três projectos já aprovados e conhecidos representam um total de 209 camas sejam camas novas ou camas reabilitadas. Este primeiro aviso teve o valor de 16 milhões de euros, sendo que temos a intenção que estes projectos possam arrancar ainda este ano, dependendo da gestão da instituição”, referiu Rita Andrade Secretária de Inclusão Social e Cidadania.

O Centro de Noite não é um lar, como refere Ricardo Silva, pois o objectivo deste projecto é retardar a institucionalização destas pessoas, ajudar as famílias e os cuidadores destas pessoas. O Centro de Noite tem capacidade para acolher 20 idosos, que ainda são pessoas autónomas e que irão passar os dias às suas casas, passando apenas a noite neste centro, saindo todos os dias de manhã.

A gestão deste Centro de Noite será feito dia-a-dia, conforme explica Ricardo Silva, presidente da 'Garouta do Calhau': “Nós sabemos que as pessoas podem ser as mesmas, mas todos os dias irão sair e entrar pessoas, fazendo com que não seja um lar”.

O Centro de Dia irá ser um reaproveitamento das instalações, tendo condições para receber 60 utentes por dia, com horário alargado, “o objectivo é manter os idosos nas suas famílias durante mais tempo, retardando a sua institucionalização”, reforça Ricardo Silva.

As pessoas que frequentarem o Centro de Dia não podem usufruir do Centro de Noite.

Este concurso público estará na plataforma a 10 de Abril, decorrendo por 45 dias, sendo que a abertura das propostas será a 10 de Maio. A construção deverá avançar em Agosto, inicio de Setembro, podendo estar concluída em Setembro de 2024, podendo abrir portas em Janeiro de 2025