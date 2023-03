4.ª edição da colecção Baltazar Dias lançada na Feira do Livro do Funchal

O Largo da Restauração foi ontem palco da apresentação da mais recente obra da colecção Baltazar Dias, “Florival dos Passos”, com Cristina Trindade, Luisa Paolinelli, Carlos Barradas e Davide Camacho.

A Colecção Baltazar Dias, tem como propósito dar a conhecer a obra dramatúrgica de autores como Florival de Passos.

Este mais recente livro é constituído por quatro peças de temática de costumes sociais escritas entre 1938 e 1947. A obra representa um retrato privilegiado da Madeira na primeira metade do século XX, descrevendo desde as suas festas animadas aos vícios e aparências.

Mais sobre o autor:

Florival Hermenegildo de Passos, nasceu no Funchal em 1915 e foi um poeta e intelectual madeirense.

O autor foi arquivista e bibliotecário da Biblioteca Municipal da Câmara do Funchal, onde deixou grande parte do seu espólio, que auxilia na compreensão do século XX na Madeira.

Florival dos Passo, publicou o seu primeiro livro de poesia em 1940 'Para além', seguido da obra 'Poemas do meu Pecado' em 1943, editando o seu último livro em 1952 com 'Reflexo'.