A Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA) apresentou hoje o projecto '[email protected]', que engloba 13 sub-projectos que terão início no mês de Maio e decorrerão até Dezembro.

O projecto '[email protected]' é organizado todos os anos pela associação e tem sempre iniciativas diferentes, pelo que o destaque para o ano de 2023, é o sub-projeto 'Look and Care', que visa fazer deslocar uma técnica licenciada e especializada na área desportiva sénior, até às residências dos utentes com menos mobilidade e incapacitados de desenvolver uma actividade física num ginásio da freguesia de residência.

O projecto 'ASA Vai à Tua Escola', que é direccionado à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, também vai voltar a ir para o terreno, depois do sucesso do ano passado, que contou com a participação de muitas escolas do 2º e 3º ciclos.

Assim, os técnicos da associação vão abordar temas como a Literacia Financeira/ Gestão financeira familiar, o desperdício alimentar, o voluntariado juvenil/sénior, empatia social e cidadania e outros mais temas.