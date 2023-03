Reforçar a sensibilização para a Causa Animal é prioridade do PSD

Reforçar a estratégia de sensibilização para a Causa Animal, de forma transversal e junto de toda a sociedade civil, envolvendo, activamente, os cidadãos no cuidado com os animais e no efectivo combate contra os maus-tratos, foi uma das ideias lançadas durante mais uma reunião do 'Compromisso 2033'.

Desta feita foi associada à Causa Animal e estiveram presentes duas Associações de Defesa Animal, Veterinários que trabalham nos serviços públicos e privados, assim como nas autarquias, o Provedor do Animal e representantes da comunidade.

Ocasião em que, reconhecendo a evolução que a Região tem vindo a registar a este nível, foi sublinhada, precisamente, a necessidade de reforçar a sensibilização pública para esta causa e de promover, no que respeita à estratégia e actuação seguidas nesta área, uma maior articulação entre as forças de autoridade (PSP, GNR, Polícia Marítima e Florestal) no combate aos maus-tratos animais e no consequente desenrolar dos processos junto do Ministério Público, de modo a garantir que os mesmos cumpram os seus propósitos e penalizem os eventuais infratores.

Articulação essa que, conforme explica o coordenador do 'Compromisso 2030' para a Causa Animal, João Oliveira, revela-se igualmente essencial no que respeita às campanhas já existentes no terreno, a cargo de organismos públicos e privados, no que toca à esterilização, medida essa que se deseja, para o futuro, extensível a todos os animais de companhia, como pilar base da resolução do abandono animal.

A existência de um Crematório e respetivo Cemitério Animal foram outros dos assuntos abordados neste encontro de trabalho.