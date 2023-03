Livro 'A Penteada ou o fim do caminho' de Irene Lucília Andrade lançado na Feira do Livro do Funchal

O lançamento do livro 'A Penteada ou o fim do caminho' de Irene Lucília Andrade aconteceu esta tarde, no espaço infantojuvenil da Feira do Livro do Funchal.

A obra retrata as mudanças que o sítio onde a autora viveu e onde passou a sua infância. De moradias que passaram a terrenos abandonados, seguindo o surgimento de instalações universitárias e posteriores mudanças na paisagem que se realizaram até aos dias de hoje.

Irene Lucília Andrade, nascida no Funchal, é formada na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Posteriormente foi também professora do ensino secundário e locutora na Rádio Posto Emissor do Funchal. Tem um conjunto de obras publicadas em para diversos formatos, desde o infantil, como para a ficção, crônica, poesia ou colaboração em antologia. Em 2016 recebeu da Presidência da República a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, «pela sua atividade cultural e literária e pelas suas qualidades de pedagoga».

Às 18 horas será apresentado o livro 'Último olhar', de Miguel Sousa Tavares com Celina Pereira. Posteiormente vai deocrrer a actuação do STG Crew.