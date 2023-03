Segundo dia da Feira do Livro do Funchal com muita actividade

O segundo dia da 49.ª Feira do Livro do Funchal, localizada na Avenida Arriaga, tem no início do calendário uma sessão de contos "Cabide de Histórias", com Marlene Ribeiro.

Posteriormente, no palco principal será feito, pelas 14 horas, o lançamento do livro "A Penteada ou o fim do caminho", de Irene Lucília Andrade. Enquanto no stand Rota do Livro tem lugar uma sessão de autógrafos com Rogério Costa.

Localizado no Largo da Restauração, terá lugar no Espaço Infantojuvenil um espetáculo de narração oral intitulado "Contos a Duas Vozes", com Leda Pestana e Clara Haddad.

À mesma hora, mas no stand da Câmara Municipal do Funchal está marcada uma sessão de autógrafos com Samuel Jarimba e Magda Pereira e no stand da editora Rota do Livro outra sessão com Ana Luísa Vieira Soares.

Mais próximo do final da tarde, no palco principal pelas 18 horas, terá lugar a apresentação do livro "Último Olhar" de Miguel Sousa Tavares, seguindo-se de uma sessão de autógrafos às 19h00, no stand da Livraria Bertrand.

Em dupla sessão às 19h00 e 20h00, a STG crew actua na Avenida Arriaga.