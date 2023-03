Restrições ao alojamento local não se aplicam às Regiões Autónomas

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, que esta tarde aprovou o conjunto final de medidas do programa 'Mais Habitação', o primeiro-ministro António Costa, afirmou que as restrições do Alojamento Local não se aplicam nas Regiões Autónomas.

Além disso, também não irá contemplar os 165 municípios classificados como de baixa densidade e a 73 freguesias de baixa densidade em 200 outros municípios.

Aliás, esta medida só irá aplicar nos apartamentos de alojamento local.

Arrendamento coercivo mantém-se para casas devolutas há dois anos Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, que esta tarde aprovou o conjunto final de medidas do programa 'Mais Habitação', o primeiro-ministro António Costa, abordou o arrendamento coercivo de casas devolutas, afirmando ter visto com "alguma perplexidade" o entusiasmo com que este tema tem sido debatido".

Na sua intervenção, o governante sustentou que o "alojamento local tem tido um crescimento significativo" e refere que há, nesta altura, 109.890 habitações alocadas ao Alojamento Local.

Só este ano, entre Janeiro e Fevereiro, mais 2.017 habitações foram alocadas a esta actividade económica. É uma actividade com um impacto muito grande no acesso à habitação e que, por isso, exige regulação António Costa, primeiro-ministro