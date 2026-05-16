FC Porto vence Santa Clara na festa do título

O FC Porto venceu hoje na receção ao Santa Clara, por 1-0, no jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol que antecede os festejos pela 31.ª conquista do título nacional pelos 'dragões'.

Sidney Lima, com um golo na própria baliza, aos 69 minutos, permitiu aos 'azuis e brancos', campeões já desde a 32.ª ronda, voltarem às vitórias e somarem 88 pontos, frente ao Santa Clara, que não perdia há quatro jornadas e ocupa o 12.º posto, com 36.

Além do jogo no Estádio do Dragão, onde o FC Porto vai receber o troféu de campeão e iniciar os festejos pela conquista do título, que vai culminar na Avenida dos Aliados, com passagem pelo Rio Douro e pela Ribeira, na cidade portuense, também Moreirense e AVS já terminaram a I Liga, com um empate 0-0.

O AVS, que tinha vencido o FC Porto na jornada anterior, foi empatar a Moreira de Cónegos, somando o sexto jogo sem perder, despedindo-se do principal escalão com o último lugar e com 21 pontos, enquanto o Moreirense permanece no sétimo posto, com 43.

A 92.ª edição do principal campeonato português de futebol encerra hoje, com os jogos decisivos para o segundo lugar, e correspondente acesso à Liga dos Campeões, a partir das 20:30, e para a manutenção, às 18:00.\