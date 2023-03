Concerto 'De Zeca a Sobral' encerra o quinto dia da Feira do Livro do Funchal

O quinto dia da Feira do Livro do Funchal encerrou com o concerto 'De Zeca a Sobral', o espectáculo realizado por um grupo musical de artistas madeirenses.

A actuação atravessou décadas da história musical portuguesa e pretende mostrar e relembrar a música portuguesa, através dos intérpretes, dando às músicas, uma roupagem própria. O repertório integra músicas de artistas como Zeca Afonso, Paulo de Carvalho, Sérgio Godinho, Madredeus, António Zambujo e Salvador Sobral.

O grupo musical é constituído integralmente por elementos ligados ao Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM), a banda conta com Laura Silva na voz, Vasco Gil no piano, Francisco Coelho na bateria, Emanuel Inácio no contrabaixo e a participação especial de Francisco Andrade no saxofone.

Durante esta terça-feira, 28 de Março, houve ainda a apresentação do livro 'Três Estações e um Solstício', de Carlos Nogueira Fino com moderação de Carlos Diogo Pereira.

A obra é um inédito que recolhe toda a produção poética feita pelo autor durante a pandemia de covid-19. O livro revolve numa viagem que atravessa sentimentos de saudade enquanto se está em plena pandemia. Isto é realizado com a recordação de determinados momentos e lugar, em que o autor vai buscar memórias de amizades e pensamentos pessoais enquanto espera por dias melhores.

O espaço InfantoJuvenil tornou-se o centro da animação da Feira do Livro com a realização de uma sessão de leitura inclusiva sobre a obra de Saramago, 'A Maior Flor do Mundo', no Largo da Restauração.

A apresentação do livro contou com a utilização de diversos formatos (braille, imagens táteis, áudio, símbolos pictográficos, caracteres ampliados, entre outros), a equipa da DAAT pretende com esta apresentação, que a leitura seja tornada acessível para com as limitações de cada um e que todos possam ler independentemente das suas especificidades.

O palco da feira do livro recebeu também lançamento do livro de Eduardo Quina 'Abnegação das Sombras' pela professora Diana Pimentel e pelo professor Rui Guilherme Silva.

A obra do autor português, é constituída por duas partes, uma delas designada por “Marionetas” e a segunda “Sombras”. O objetivo é criar um diálogo com o espectro das sombras, através dos interstícios da poesia pensante.