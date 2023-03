Feira do Livro do Funchal com dia marcado pelas emoções

Foram vários os momentos que marcaram o dia de hoje da 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal.

Durante a tarde, no Largo da Restauração, teve lugar uma oficina criativa denominada ‘Cartas de Amor’, com Catarina Claro.

Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 30 pessoas, entre público sénior que ficou da actividade anterior, mães que estavam de passagem com os filhos e público que se integrou o Espaço Infanto-Juvenil com o passar da actividade, conforme deu nota a organização.

Mas houve outros elementos a marcar esta jornada, onde as várias artes se fundem em torno dos livros. Foi o caso do teatro, que veio até à Avenida Arriaga pelas mãos de Pedro Araújo Santos, que proporcionou momentos de entretenimento e diversão com o espetáculo ‘Pedro Bond’.

“O alerta foi lançado! O próximo, mais fantástico filme de espionagem e ação de Hollywood será filmado em Portugal…mais propriamente na Ilha da Madeira. Quando um jovem actor entra na sala de audição, com vista a conseguir o papel que o levará ao estrelato… mas em vez disso, é enfrentado com a ideia de representar todas as personagens deste filme, uma a uma…em cenários caóticos… sem nada ou ninguém para o ajudar… tudo pode acontecer!! O director de casting (entidade que conduz a audição) apercebe-se da ambição do jovem e, devido à sua natureza, pretende-se divertir um ‘bocadinho’ com o mesmo! O resultado: cerca de 30 personagens e um actor só, perseguições perigosas de carros, uma batalha fatal no Casino da Madeira, confrontos entre heróis e vilões num dos autocarros da companhia Horários do Funchal”, determina o enredo que deliciou o público.

Quem também cativou a atenção do público foi Elisa Ponte, autora de 'O mundo da Elisa: Amizade, Inclusão e Cidadania', apresentado ao final da tarde desta quarta-feira, no palco principal.

A autora, que sofre de ‘Miopatia de Bethlem’, deu forma a um livro de Banda Desenhada, com ilustrações realizadas pelos colegas do Curso Livre de Banda Desenhada do Conservatório.

Todas as receitas provenientes do livro terão como fim apoiar a jovem autora Elisa Ponte em sessões de hidroterapia, que retardam a progressão da sua condição de saúde.

Antes disso, nesse mesmo espaço, teve lugar a apresentação de ‘Mundos e Máscaras’, dos madeirenses Joana Martins, Bruno Silveira e Natacha Silveira. Trata-se de uma colecção de contos, onde a realidade e o fantástico se conjugam.

Amanhã, pelas 18 horas, será apresentado o livro “Livro de Vozes e Sombras” de João de Melo e Celina Martins.