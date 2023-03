Espectáculo 'Pedro Bond: Um Novo Espião' na Feira do Livro do Funchal

O espectáculo teatral 'Pedro Bond: Um Novo Espião' sobe, pelas 19h30 de hoje, ao palco da Feira do Livro do Funchal.

Com texto e produção de Pedro Araújo Santos, encenação de Laura Aguilar, elenco composto por Guilherme de Mendonça e Pedro Araújo Santos e animação de Henrique Brazão, o espectáculo é inspirado na série 007, como uma forma de assinalar os 70 anos da edição do primeiro livro do agente secreto 007.

'Pedro Bond: Um Novo Espião' promete uma hora de entretenimento puro, onde a plateia é convidada a ingressar numa missão de alta espionagem excitante, repleta de adrenalina e apaparicada com todos os estereótipos e clichês da franchise dos filmes de espionagem.