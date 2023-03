Papa Francisco passou "noite tranquila" no hospital

"O Papa Francisco passou uma noite tranquila, 'suave como o óleo'", segundo apurou a ANSA, agência italiana de notícias, junto de fontes próximas, no quarto especial reservado aos papas, situado no 10.º andar da Policlínica Gemelli, onde o Pontífice está internado desde ontem para tratar uma "infecção respiratória".

Segundo a ANSA, "as enfermeiras estão muito otimistas, acreditam que haverá missa, já com o papa, no próximo Domingo de Ramos. Salvo imprevistos, claro", acrescenta.

Acompanhado por Massimiliano Strapppetti, de 54 anos, enfermeiro que, conta, é tão próximo do Papa Francisco que "foi ele quem o convenceu a fazer uma cirurgia ao cólon há três anos". E acrescenta: "O pontífice continuará o tratamento de uma infecção respiratória (excluindo a infecção por Covid-19) e continuarão os exames que, por enquanto, segundo se apurou, excluem problemas cardíacos e pneumonia."

Fontes da Santa Sé "confirmaram esta manhã que o Papa Francisco 'teve uma boa noite' e espera-se que uma atualização sobre a sua condição seja divulgada ainda esta manhã".