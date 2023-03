Quinta-feira de sol neste início de Primavera faz lembrar o Verão na Madeira

A Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo para o tempo quente durante todo o dia de hoje, situação que se prolonga até amanhã, às 18 horas, estando incluídas todas as localidades, nomeadamente as costas Norte e Sul e as regiões montanhosas.

Esta situação foi desencadeada pelas previsões do próprio Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para a Região céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Nordeste.

O aviso chama a atenção para a "persistência de valores elevados da temperatura máxima, e com valores da humidade relativa da ordem de 30 por centro".

As temperaturas máximas deverão chegar aos 24ºC, na Madeira, e aos 22ºC, no Porto Santo, temperaturas consideradas superior ao habitual para esta altura do ano, razão que justifica o aviso lançado para tempo quente. As mínimas previstas rondam os 18ºC e 14ºC, respectivamente.

Na Madeira, o índice Ultra violeta estará muito elevado, com nível 8. É recomendada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar, bem como é de evitar a exposição das crianças ao sol.

Quanto ao estado do mar, conte com ondas de noroeste, com 1,5 a 2,5 metros, na costa Norte. Enquanto na vertente sul, as ondas serão de sudoeste, variando entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá rondar os 19/20ºC.



No Funchal, o IPMA prevê situação climatérica semelhante, com o vento fraco a ser inferior a 15 km/h.