Miguel Nunes domina e vence Rali de São Vicente

A dupla Miguel Nunes/João Paulo, com o Skoda Fabia RS Rally2, venceu o Rali de São Vicente, terceira prova do Campeonato de Ralis. Este é primeiro triunfo do actual campeão regional na presente temporada, depois de dois segundos lugares em Machico e em Santana. Em segundo lugar, a 25,1 segundos do vencedor, ficou João Silva/ Luís Rodrigues, com Toyota GR Yaris Rally2 dupla que vencera as duas primeiras provas deste ano. Artur Quintal, num Škoda Fabia Rally2 Evo, ficou na terceira posição.

A PEC 10 – Vila 3, que seria a última classificativa, foi anulada devido a um acidente da dupla Emanuel Martins.