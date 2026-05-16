Rali de São Vicente disputa-se até à nona classificativa

O Rali de São Vicente será disputado até à nona prova especial de classificação, numa decisão tomada à pouco pela organização da prova, que está a cargo do Clube Desportivo Nacional.

A edição deste ano do rali contava com um total de 10 classificativas, mas devido ao acidente na sétima prova especial, de Emanuel Martins/Cristiano Freitas ao volante do carro 19, um Renault Clio Rally4, a organização decidiu anular a PEC 10 - Vila 3, por motivos de segurança.

Assim sendo a derradeira classificativa, a nona, do Rali de São Vicente tem lugar a partir das 16h28 com passagem pelo Rosário.