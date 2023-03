Trail tem impulsionado limpeza de trilhos no Santo da Serra

Há 12 anos que o Ludens Clube de Machico organiza uma prova de ‘trail running’ que tem levado à limpeza e melhoramento de vários trilhos um pouco por todo o concelho de Machico, hoje designada de 'Trail do Ludens – Santo da Serra'.

De há oito anos a este parte a prova fixou-se na freguesia de Santo António da Serra, depois de já terem percorrido alguns trilhos de Machico, de Água de Pena ou até mesmo do Caniçal.

Na freguesia serrana, a aposta tem passado por reabilitar trilhos antigos, disponibilizando-os para a população local ou para forasteiros que apreciem as caminhadas e as corridas na montanha.

Isso mesmo dá conta Gilberto Rodrigues. Ao DIÁRIO, o presidente da Junta de Freguesia de Santo António da Serra reconhece a importância deste tipo de iniciativas para a dinamização da economia local, não só no dia do evento, que acontece, este ano, a 2 de Abril, próximo domingo, mas ao longo de todo o ano, já que os adeptos desta modalidade de corrida na montanha acabam por procurar a freguesia para treinos ou mesmo para alguns momentos de lazer.

Por essa razão, o autarca vê como bem empregue o investimento feito ao longo do tempo, que, da parte da Junta, se destina, sobretudo, à limpeza e melhoria dos trilhos, nomeadamente com o corte de vegetação infestante, ao arranjo dos trilhos e à colocação de guardas de segurança, nos locais que oferecem maior perigo. Para a edição deste ano, a Junta reservou 3 mil euros do seu orçamento anual, além do apoio logístico que é dado em diversas ‘frentes’.

Gilberto Rodrigues reforça que, desde que esta prova teve início, foram vários os trilhos da freguesia que foram reabilitados, alguns deles já em desuso ou abandonados. Dá o exemplo de um trilho na zona das Funduras, junto à antena, que passa por entre um “mini bosque de pinheiros”, que devido à saruga acumulada no solo dá “a sensação de andar sobre esponja”. Este e outros trilhos, noutros tempos, serviam para ligar os diferentes aglomerados populacionais, mas que hoje são usados, sobretudo, “por quem gosta de correr ou caminhar na serra”.

Duas corridas para agradar a diferentes ‘públicos’

Conforme explica ao DIÁRIO o director da prova, o ‘Trail do Ludens – Santo da Serra’ é composto por duas corridas, uma mais longa e mais exigente, com 21 quilómetros (1.200D+) - Trail Longo Rota da Lagoa -, e outra de menor distância e mais acessível a todos os públicos, que conta 11 quilómetros (550D+) - Trail Curto Rota da Sidra.

Os percursos não são sempre iguais. O objectivo, disse Pedro Medeiros, passa um pouco pela já referida reactivação de trilhos menos conhecidos e em desuso. Os imprevistos, como derrocadas, que inviabilizam os trajectos utilizados em anos anteriores são outro dos motivos que concorrem para esta variação. A recuperação desses itinerários, além de servir para o dia da prova, faz com que fiquem, depois, disponíveis para turistas e população local poder usufruir ao longo de todo o ano.

Tentamos sempre ir buscar trilhos antigos, restaurá-los e fazer passar os atletas por lá, levando-os até junto de algumas povoações ou pequenos aglomerados populacionais, para que as pessoas que aí residem, sobretudo pessoas idosos, possam contactar com pessoas mais jovens, os atletas que passam, tanto nos treinos, como durante a prova. Pedro Medeiros, director de prova do ‘Trail do Ludens – Santo da Serra’

Aquele responsável nota que muitos dos participantes assumem este desafio como um teste de forma para a sua participação no emblemático MIUT – Madeira Island Ultra Trail, que acontece no próximo dia 22 de Abril.

Na edição deste ano do ‘Trail do Ludens – Santo da Serra’ estão inscritos cerca de 360 atletas, quase 200 no percurso mais pequeno e os restantes na corrida maior. O responsável pela prova refere que, nos últimos tempos, o número de participantes tem conhecido um ligeiro decréscimo, muito por força do maior número de provas realizadas em toda a ilha, o que leva os atletas a serem mais “selectivos” nas suas participações, promovendo uma melhor gestão do esforço e da sua preparação física, mas também para evitar a ocorrência de lesões por excesso de actividade.

Pedro Medeiros reconhece que os desafios colocados a uma organização deste género são bastantes, ainda que destaque a participação e o envolvimento de cerca de 70 voluntários, a maioria locais, que colaboram nas diferentes necessidades que um evento deste género apresenta, nomeadamente no garante do funcionamento dos dois postos de controlo que serão disponibilizados aos atletas.

A freguesia já é procurada quase o ano todo pelos praticantes que fazem o MIUT, porque passam muito na zona da Portela e há muito movimento de trail naquela zona, agora, na Ribeira de Machico, nas semanas que antecedem a prova, e natural haver mais movimento, sobretudo das pessoas que vão reconhecer o Trail dos Ludens – Santo da Serra’. Mas, durante o ano todo, na zona das Funduras e Portela, há sempre muito movimento de trail, tanto de estrangeiros, como locais, que vêm reconhecer os percursos do MIUT. Pedro Medeiros, director de prova do ‘Trail do Ludens – Santo da Serra’

Em relação às duas corridas, Pedro Medeiros destaca algumas zonas de passagem, nomeadamente os Lamaceiros. Este é um local emblemático muito por força do conhecido percursos pedestre ao longo da Levada do Furado, entre o Ribeiro Frio e a Portela. O director de prova nota que é muito comum os caminhantes pararem junto ao posto florestal para um pequeno lanche ou para apreciar a paisagem, situação que levou a que o local tenha vindo a ganhar maior projecção. “É um dos pontos de eleição da prova grande, junto à Lagoa dos Lamaceiros”, refere.

Quanto à corrida mais pequena, o destaque vai para a zona dos Maroços e a zona central da Ribeira de Machico.

As particularidades da cultura local também não foram descuradas, ficando materializadas nos troféus entregues aos vencedores dos vários escalões, através de garrafas de sidra, engarrafadas na sidraria local, com o rótulo personalizado.

Ambas as corridas pontuam para os circuitos regionais de trail running, sendo que a apresentação da prova acontece hoje, pelas 16 horas, no Campo de Golfe do Santo da Serra. Aos participantes, nota para o funcionamento do secretariado, apontado pela organização para amanhã, dia 31, na sede do Ludens Clube Machico, entre as 11 e as 19 horas; depois de amanhã, o seu funcionamento está agendado entre as 14 e as 19 horas.

No domingo, dia da prova, haverá um 'briefing', às 8h45, com a partida da prova maior a ser dada às 9 horas e, uma hora depois, a da prova mais pequena.

Iniciativas que marcam a agenda de hoje:

Política

A quinta-feira fica sempre marcada pela reunião do Conselho de Governo, mas também pelas reuniões de alguns executivos camarários. É o caso da Câmara Municipal de Santa Cruz (às 9 horas) e da Câmara Municipal do Funchal (9h30).

No Lugar de Baixo, o Centro da Banana da Madeira (BAM) recebe, a partir das 9h30 o seminário sobre o Projecto BASE – Banana Sensing, que contará com diferentes participantes. Na sessão de encerramento, agendada para as12 horas, estará presente o secretário regional de Agricultura, Humberto Vasconcelos.

Também com início marcado para as 9h30, temos o evento da Century21, 'A marca pessoal no sector imobiliário', que contará com a participação de Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, numa iniciativa que terá lugar na Casa da Luz - Museu da Electricidade da Madeira.

Já Jorge Carvalho, governante com a pasta da Educação, Ciência e Tecnologia participa, à mesma hora, na sessão de abertura do workshop da SICI – Standing International Conference of Inspectorates, subordinado ao tema’Perspectives in Research: What can be the driving forces in the relationship between inspection and research? What can be the added value?’. O evento que decorre no Hotel The Views Baía, prolonga-se até ao dia de amanhã.

Às 10h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues preside à abertura do X Congresso Luso-Brasileiro de Direito. Às 10h30, igualmente na Assembleia, o JPP cumpre mais uma iniciativa política, com Élvio Sousa.

Meia hora depois, às 11 horas, é a vez da CDU levar a cabo uma iniciativa política para abordar o ordenamento do território no Vale da Ribeira dos Socorridos. A acção tem lugar junto ao Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO)

Às 11h30, acontece a apresentação pública do projeto da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, com vista à criação de um Centro de Noite e um Centro de Dia do Paiol, este último financiado no âmbito do PRR. Na cerimónia estará presente Rita Andrade.

À mesma hora, o PSD-Madeira visita a empresa PKF Madeira e Susana Prada visita vários caminhos florestais e aceiros que estão a ser alvo de limpeza nas Serras de Santo António, acção que visa garantir maior segurança à população através de um melhor o acesso de viaturas de vigilância e de combate a incêndios.

Agendada para as 15 horas está uma reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Ao final do dia, pelas 18 horas, o vereador da CMF, Bruno Pereira, visita as obras de contenção de terras e retirada de pedras da escarpa sobranceira ao Campo do Andorinha.

Cultura e Espectáculos

No que à cultura diz respeito, esta quinta-feira fica marcada pela estreia nacional do filme ‘Posso Olhar por ti’, do realizador madeirense Francisco Lobo Faria.

Às 16 horas, no âmbito da 49.º Edição da Feira do Livro do Funchal, será apresentado o livro ‘Teatro Experimental do Funchal - 45 anos de Teatro’.

À mesma hora, mas em São Vicente, na Sala de Exposições da Biblioteca abre ao público a exposição ‘A expressão da Natureza’, de Diogo Gualter.

Deporto

No trail running, além da apresentação do ‘Trail Ludens de Machico – Santo da Serra’, em destaque nesta agenda, temos também a 6.ª edição do Trail Escolar - Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, da Ribeira Brava. A corrida acontece no Campanário, a partri das 10 horas.

Na natação, o destaque vai para o Open Portugal, com o Campeonato Nacional de Juvenis/Absolutos, que entre as 9 e as 17 horas acontece no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, nos Álamos.

Saiba, também, que efemérides marcam este dia 30 de Março:

1867 - EUA chegam a acordo com a Rússia para a compra do Alaska.

1870 - A 15ª Emenda da Constituição dos EUA garante o direito de voto à população negra. A aplicação da Lei, em todos os Estados, só se verificará depois de nove décadas.

1912 - Marrocos assina com França o tratado que transforma o território num protetorado da potência europeia.

1917 - O Governo provisório russo garante a independência da Polónia.

1922 - Gago Coutinho e Sacadura Cabral partem de Lisboa, no hidroavião Lusitânia, para a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

1942 - Holocausto. Chega ao campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada, o primeiro comboio com judeus de Paris.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho entra na Áustria anexada pela Alemanha nazi.

1967 - O Supremo Comando Aliado na Europa transfere-se de França para a Bélgica, depois de o Governo francês ter decidido retirar-se da NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte.

1979 - Os iranianos aprovam, em referendo, a criação da república islâmica.

1981 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, é ferido a tiro, num atentado em Washington.

1985 - Primeiro sorteio do Totoloto. O prémio atribuído ascende a 25 mil contos.

1998 - A Swissair, companhia aérea suíça, compra 20% do capital da TAP, Transportes Aéreos Portugueses.

2002 - Morre, aos 101 anos, Isabel, a "rainha-mãe" dos britânicos.

2006 - Assembleia da República aprova, na generalidade, Lei da Paridade, que impõe quotas de um terço de mulheres, nas listas eleitorais.

2017 - O Tribunal Supremo da Venezuela assume os poderes do parlamento do país, controlado pela oposição, que acusa aquela instância judicial de patrocinar um golpe de Estado.

- O Estado injeta 2.500 milhões de euros na CGD, Caixa Geral de Depósitos, e conclui, assim, a segunda fase do processo de recapitalização do banco público.

2022 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse ao XXIII Governo Constitucional, o terceiro chefiado por António Costa, em Lisboa, com atraso, devido à repetição das eleições no círculo da Europa.

Pensamento do dia:

"A televisão é o único sonífero que se toma pelos olhos". Vittorio de Sica (1902-1974) cineasta italiano.