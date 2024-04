Lucros do grupo CUF aumentam 9,5% em 2023 para 37,8 milhões de euros

Os lucros do grupo de saúde privado CUF aumentaram 9,5% em 2023 face ao ano anterior, para 37,8 milhões de euros, associados ao crescimento da rede e do número de clientes.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Grupo CUF indica que obteve "um resultado líquido consolidado de 37,8 milhões de euros em 2023, mais 9,5% do que o registado em 2022".

O grupo associa os resultados ao crescimento da rede, do número de clientes e da abrangência dos serviços prestados, sublinhando o "importante contributo" dos trabalhadores, o qual "foi reconhecido com a atribuição de um prémio extraordinário de 11 milhões de euros, prosseguindo, também, o investimento na valorização dos vencimentos através do aumento da massa salarial em 7,8%".

A CUF destaca o crescimento homólogo superior a 12% das consultas, dos dias de internamento e cirurgias e a subida em 10,5% dos serviços de urgência.

Os rendimentos operacionais consolidados atingiram os 755,9 milhões de euros, um incremento de 18,8% face a 2022, e o EBIT (resultado operacional) consolidado aumentou 26,6% para 72,8 milhões de euros.

O segmento de infraestruturas representou 26,7% do resultado líquido, indica o grupo.

De acordo com a informação, o rácio de dívida financeira líquida sobre EBITDA (resultado operacional acrescido de amortizações e depreciações e provisões e perdas por imparidade) reduziu de 4,67 vezes, no final de 2022, para 4,19 vezes, por via da melhoria do EBITDA, e o rácio de autonomia financeira manteve-se em aproximadamente 21%, em linha com os valores de 2022.

O grupo de saúde privado refere ainda que, em 2023, o investimento na expansão, inovação e investigação ascendeu a mais de 120 milhões de euros, "perto do dobro do registado em 2022".

A CUF expandiu, em 2023, o seu âmbito geográfico às regiões autónomas, com a aquisição do Hospital CUF Açores e inaugurou a Clínica CUF Leiria, "o primeiro passo para a abertura de um futuro hospital, em 2025", pode ler-se no documento.

A estratégia de expansão passou, ainda, pela apresentação do futuro Hospital CUF Covilhã, que estará concluído em 2027, e pelo lançamento do processo de aquisição do Grupo Clínica Médica Arrifana de Sousa, no norte, que inclui um hospital e seis clínicas localizadas na região do Tâmega e Sousa.