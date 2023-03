Akoustic Junkies preparam-se para concertos no palco da Feira do Livro do Funchal e no Barreirinha Bar Café

A banda madeirense Akoustic Junkies tem na sua agenda dois concertos, completamente distintos: um de originais e outros de covers.

O primeiro acontece no dia 31 de Março, a partir das 19h30, no palco da Avenida Arriaga no âmbito da 49.ª edição da Feira do Livro. Este será um concerto inédito de originais, ao qual se junta o rapper Corvo, numa fusão de rock com hip-hop.

Já no sábado, dia 1 de Abril, a partir das 20h30, a música acontece no Barreirinha Bar Café. Trata-se de um concerto inicialmente previsto para Fevereiro, para o dia do Enterro do Osso, e que teve de ser adiado devido às más condições atmosféricas. Neste caso, o alinhamento vai contar com temas dos Muse, Queen, Nirvana, Pearl Jam, The Doors, Metallica, Queens of the StoneAge, entre outros.