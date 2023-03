Valter Lobo no concerto inaugural da Feira do Livro do Funchal

Depois de ter lotado o Teatro da Trindade, em Lisboa, e o Teatro Sá da Bandeira, no Porto, Valter Lobo regressa da sua primeira digressão pela América do Sul, onde apresentou os seus temas em São Paulo, Porto Alegre, Buenos Aires e Rio de Janeiro.

Valter pretende cada vez mais partilhar as suas experiências no palco com quem assiste, tornando cada concerto um verdadeiro encontro, onde há lugar a toda uma performance, diálogo e meditação.

Este projecto com Valter Lobo na voz e guitarra e Jorge Moura na guitarra e sintetizador, estreia na Madeira, em colaboração com jovens artistas madeirenses, com Francisco Lopes na guitarra, Emanuel Inácio no contrabaixo e Juliana Anjo na voz.

Valter Lobo é um cantautor que se afirmou em 2016 com a edição do seu primeiro álbum, 'Mediterrâneo', assumindo-se cada vez mais como um artista independente em todas as formas: do pensamento e composição até à forma de comunicar, sem moda ou apropriação estilística.

Em 2022 lançou o álbum 'Primeira parte de um assalto', uma viagem imersiva por canções repletas de emoções. Este álbum produzido por Pedro Sousa Moreira, num moinho de vento centenário, segue acompanhado por Jorge Moura nas guitarras e outros instrumento e conta com a participação inusitada ao piano de Benjamin num dos temas.

O concerto acontecerá ao ar livre no dia 24 de Março, às 20 horas, na Avenida Arriaga, no âmbito do primeiro dia da Feira do Livro do Funchal.