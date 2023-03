'Cabide de histórias' marca início do 2.º dia da Feira do Livro do Funchal

A sessão de contos do livro 'Cabide de Histórias', com Marlene Ribeiro, que teve lugar hoje, por volta das 11 horas, no Largo da Restauração marcou o começo do segundo dia da 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal,

A encenação consistiu na exposição de um cabide com diversas tiras coloridas que estavam associadas a determinadas emoções. O público podia interagir no espectáculo, pois escolhia determinados cabides que, por sua vez, revelavam histórias particulares.

Marlene Ribeiro é uma autora madeirense, que trabalha na contagem de história desde 2003. Concilia o seu trabalho como Técnica Superior de Bibliotecas Escolares com a sua paixão pela literatura de infância e teatro de marionetas, sendo integrante da Associação Nuvem Aquarela.

Também para o dia de hoje está agendado, pelas 15 horas no palco principal, o lançamento do livro 'Madeira Street Arts, Estátuas Vivas', com Samuel Jarimba, Magda Pereira e Rúben Silva. Posteriormente, pelas 16 horas, acontece no Largo da Restauração o espectáculo de narração oral 'Contos a Duas vozes', com Leda Pestana e Clara Haddad.

A 49ª Feira do Livro do Funchal decorre de 24 de Março a 2 de Abril na Avenida Arriaga.