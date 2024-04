Espectáculo do MIUT na descida para a Ribeira da Janela

Com quase uma hora de corrida, o Madeira Island Ultra Trail (MIUT), vive agora um dos momentos mais mágicos da prova rainha dos 115 km.

A descida para a Ribeira da Janela é sem dúvida um dos momentos mais marcantes deste evento internacional de trail running. Com as luzes colocas na cabeça e fazendo a descida aos 'zigue zague' proporcionam imagens únicas, em plena noite a Madeira, onde as luzes parecem pirilampos a voar serra abaixo.

No que concerne à competição e com alguns dados já avançados pela organização dos 1.095 atletas que deviam figurar na linha de partida em Porto Moniz, apenas 960 chegaram a partir rumo à tão desejada meta que está instalada na cidade de Machico.

Outro dos destaque, pela negativa é a ausência de um dos atletas de elite, o suíço com o dorsal n.º3, Jean-Philppe Tschumi. Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar algum problema de saúde pode estar na origem da sua desistência de última hora.

De referir que o primeiro controlo para o 'pelotão' está instalado no Fanal, com os primeiros atletas a atingirem esse ponto, por volta da 1h30.

Para ter uma melhor informação por onde passam as estrelas do MIUT'2024 basta aceder à página oficial do evento - https://www.miutmadeira.com/pt/ - e acompanhar os atletas quer no sistema de classificação quer através do sistema de GPS.