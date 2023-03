STG Crew encantou na Feira do Livro do Funchal

"O segundo dia da 49.ª Feira do Livro do Funchal fecha com duas sessões de hip hop pelo grupo STG, às 19 e 20 horas, na Avenida Arriaga e no palco principal da Feira do Livro", revela uma nota de imprensa.

"O espectáculo foi recheado de acrobacias e movimentos criativos que cativaram os olhares dos espectadores", acrescenta.

STG é um grupo de Hip Hop/Breakdance formado no ano de 2007 por Maurício Faria.

O principal objectivo do grupo é dar a conhecer e expandir a cultura, fazendo espectáculos pela ilha e dando aulas em centros comunitários.

Neste momento, o grupo é constituído por 12 elementos e é dirigido pelo professor Luís Teles, que procura sempre valorizar cada elemento como figura individual e parte integrante do grupo.

O espectáculo é aberto ao público.

A Feira do Livro irá se prolongar até ao dia 2 de Abril.