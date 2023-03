Dançando com a Diferença apresenta criação de Patrick Murys em Roterdão

Na sua primeira apresentação além-fronteiras, 'GABO', a criação de Patrick Murys em co-produção com o Teatro Viriato, assume grande destaque na programação do festival holandês. O espetáculo tem lugar no próximo dia 30 de Março, pelas 20h30.

A 9ª. edição do International Community Arts Festival (ICAF), decorre entre os dias 29 de Março e 2 de Abril. 'The Sound Of Change' (em português 'O som da mudança') é o tema escolhido para o ano de 2023.

Partindo da vontade de analisar de que forma as artes participativas e inclusivas podem contribuir para um mundo melhor, o festival procura dar visibilidade a projetos e artistas das mais diversas zonas do globo, culturas e realidades.

Para Henrique Amoedo, director artístico da Cia. com sede no Funchal, “a participação da Dançando com a Diferença em Festivais como o ICAF é o reflexo muito concreto do trabalho desenvolvido ao longo destes anos em prol da normalização da representatividade de artistas com diversidade funcional no espaço cénico”.

Tendo estreado em Dezembro de 2020, na sala de espetáculos do Teatro Viriato, a performance 'GABO' "é um verdadeiro elogio à feiura e à diversidade".

Inicialmente pensada para ser apresentada ao público infantil e às suas famílias, explora conceitos como: a diferença e a igualdade, o feio e o bonito, o aproximar e o afastar; que chegam aos espectadores através de Gabo, a marioneta, e dos bailarinos com ela em cena que questionam a sua própria realidade, os seus limites e o seu lugar num espaço de liberdade sempre movido pelo desejo de viver.

Com vista a desmistificar conceitos e preconceitos, através da educação, o criador e encenador Patrick Murys, o coreógrafo Romulus Neagu e os intérpretes contaram com a participação de várias crianças viseenses na primeira fase de criação desta peça que, nos últimos dois anos, tem viajado de norte a sul de Portugal, sendo sempre bem recebida pela comunidade.

Quando questionado sobre o significado que esta peça tem para si, Diogo Peres, um dos membros do elenco composto por três intérpretes do núcleo viseense da Cia., menciona: “é um sonho tornado realidade, algo inesperado. E poder levá-la a Roterdão provoca um sentimento extasiante, por vermos o nosso esforço reconhecido.”

Para além da estreia internacional, a Cia. de dança inclusiva é um dos projectos convidados para orientar uma oficina, entre as 13h30 e as 17 horas de 1 de Abril. Henrique Amoedo e os bailarinos Milton Branco e João Azevedo vão basear-se na máxima 'Dançamos com o corpo e não apesar do corpo' para dar a iniciativa.