Banda Municipal do Funchal apresenta concerto de Jovens Solistas

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses irá subir ao palco para o Concerto do 173.º Aniversário 'Concerto Jovens Solistas', a decorrer no domingo, dia 26 de Março, pelas 19h00, no auditório do Fórum Machico.

Este concerto procura promover a música instrumental solista bem como a música para Banda num todo. Para além do grande agrupamento da Banda, o concerto contará ainda com a participação do mais recente grupo desta associação 'Coro dos Artistas'.

Com um repertório muito diversificado, desde obras mais ligeiras a grandes obras instrumentais serão interpretadas obras como a Marcha do 173.º Aniversário, The Ghost Ship, When The Saints Go Marching In, Concertino para Tuba, Saxpack, entre outras obras.

Sob a Direção Artística do maestro Nuno Santos, contaremos com Jovens Músicos solistas da nossa Banda, Afonso Luís, Carolina Faria, Francisco Baptista, Joana Fernandes e Patrícia Pestana.

Os bilhetes têm um custo de 5€ para os sócios da Banda e de 10€ para não associados. Os bilhetes encontram-se à venda na sede da banda (hoje das 18h30 às 20h00) e também poderão ser comprados no dia, no local do evento.