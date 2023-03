MAMMA Club apresenta concertos para a próxima semana

Na próxima terça-feira, 28 de Março, o duo Francisco Lopes, na guitarra clássica, e Anikó Harangi, no pianbo, darão um concerto 'New Classic at MAMMA'. No concerto de Aranjuez & Spanish Guitar será apresentado uma composição musical para violão clássico e orquestra do compositor espanhol Joaquín Rodrigo e algumas peças de música espanhola.

Os bilhetes estão disponíveis, e podem ser adquiridos no próprio Museu.A reserva pode ser feita através do 291 712 279 ou [email protected].

As portas abrem 60 minutos antes do Concerto (18h30) e o programa inclui welcome drink e uma museum tour, onde os convidados poderão usufruir de uma visita completa à volta do museu.

Na quarta-feira, 29 de Março, em estreia no MAMMA Club, Andrei L-Man irá apresentar um Tributo a F. Liszt & J. Brahms. Neste recital de piano será apresentado um reportório de Franz Liszt o maior virtuoso do piano do seu tempo, um compositor de enorme originalidade e uma figura principal no movimento Romântico. Como compositor, ampliou radicalmente a técnica de escrita para piano, dando ao instrumento não só brilho, mas também um som completo e rico, quase orquestral.

Johannes Brahms foi compositor e pianista alemão, um dos mais importantes representantes do romantismo musical da Europa do século XIX.

Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais. As portas do Museu abrem 60 minutos antes do Concerto (18h15) e o programa inclui welcome drink e uma museum tour, onde os convidados poderão usufruir de uma visita completa à volta do museu.

Já a 30 de Março, quinta-feira, existirá um tributo a Elis Regina no MAMMA Jazz Club. Elis Regina foi uma cantora brasileira, considerada por muitos como a melhor cantora brasileira de todos os tempos. Era uma artista eclética, interpretava canções de vários estilos, como MPB, jazz, rock, bossa nova e samba. Foi notável pela sua vocalização, bem como pela sua interpretação e atuações em espetáculos. As suas gravações incluem "Como Nossos Pais", "Upa Neguinho", "Madalena", "Casa no Campo", "Águasde Março", "Atrás da Porta", "O Bêbado e a Equilibrista", "Conversando no Bar".

Este concerto será interpretado por um quarteto com Carlota Andrade na voz e com o apoio do Melro Preto- Associação de Jazz da Madeira.

Os bilhetes estão disponíveis e as portas do Museu abrem 60 minutos antes do Concerto (18h00) e o programa inclui welcome drink e uma museum tour, onde os convidados poderão usufruir de uma visita completa à volta do museu.

Para entrar no fim-de-semana da melhor forma, a 31 de Março, continuam os concertos New Classic ar MAMMA, do Fado à Bossa Nova. Os concertos contam com o regresso da Diana Duarte na Voz e Francisco Lopes na Guitarra que irão apresentar um vasto reportório de música portuguesa e brasileira.

No sábado, 1 de Abril, às 18 horas, o Mamma Mia! chega ao Mamma com novas actuações. Será apresentado um repertório inspirado num dos maiores musicais de todos os tempos.

Neste concerto será possível ouvir os maiores hits do grupo musical ABBA, como “Mamma Mia”, “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, “Voulez Vous”, “The Winner Takes It All", entre outros.

Por fim, no domingo, dia 2, a continuação do Rock Ballads in a Classical Stuyle regressa ao MAMMA Club. O trio composto por Andrei L-Man no Violino, Olga Samara na Viola e no Piano, Masha no Baixo e Bateria, irá apresentar um grande concerto com temas populares de icónicas bandas de Rock tais como: "Wind of Change"; "Dear Prudence", "Kashmir", "Wake Me Up When September Ends", "Hotel Califórnia", mas com fusão de sons da música Clássica!