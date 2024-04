Vinicultores incentivados a manter a qualidade do Vinho do Porto Santo

Esta a realizar-se no Porto Santo, a VII Mostra de Vinhos do Porto Santo, numa organização da Junta de Freguesia.

Joselina Melim, presidente da Junta de Freguesia, ao DIÁRIO disse que "este encontro, e é bom lembrar, começou em 2016, na altura com o presidente da Junta Idalino Vasconcelos, e nós temos mantido este certame".

A VII Mostra do Vinho é um vento cultural que visa "partilhar e saborear o vinho do Porto Santo, e, como principal objetivo incentivar os nossos vinicultores a continuar a manter qualidade do vinho local", justificou.

Esta edição conta com 27 vinicultores, tem três júris que avaliam a qualidade e a Junta de Freguesia atribuiu aos primeiros cinco melhores vinhos um prémio.

A VII Mostra do Vinho do Porto Santo começou a meio desta tarde de sábado e vai perlongar-se pela noite dentro, com muita animação.