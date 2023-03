Brinquedo para bebé apresenta risco de lesões auditivas

A Autoridade Regional das Actividades Económicas deixou um alerta para os riscos que apresenta o brinquedo ‘Roca de bebé’, designado ‘Jingle and Shake Pal’, da marca ‘Bright Starts’ com o número de modelo 10063 e o código de barras 074451100633, distribuída através da plataforma eletrónica ‘Amazon’.

Segundo informa, o brinquedo apresenta risco de lesões auditivas, dado que “produz níveis de ruído elevado, não cumprindo com os requisitos da Directiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, relativa à Segurança dos Brinquedos.

A ARAE alerta os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização deste produto.

Identificação do Produto:

Categoria do produto: Brinquedo

Produto: Roca de bebé

Marca: Bright Starts

Tipo/ N.º de Modelo: 10063

Código de barras: 074451100633

Descrição do Produto: Roca de bebé em forma de sapo, de cor verde com as dimensões 14,73 x 9,65 cm

País de Origem: China

País Notificador: Irlanda

Risco: Lesões Auditivas