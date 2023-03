CRESCER aborda perturbações do sono na Fnac

O CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, em parceria com a FNAC - Madeira, promove a 15 de Abril um debate sobre 'Perturbações do sono e o seu impacto no neurodesenvolvimento e aprendizagem'.

A iniciativa pretende abordar as questões do sono e os seus problemas durante a infância e a adolescência com o intuito de prevenir e intervir atempadamente nas perturbações do sono e as suas consequências.

O colóquio contará com a participação do neuropediatra Paulo Sousa, a médica de otorrinolaringologia Tatiana Robinson, a professora especializada Tânia Fernandes, a terapeuta ocupacional Cristina Aveiro e a terapeuta da fala Ana Marques.

A moderação estará a cargo do secretário regional de Saúde Pedro Ramos.

O debate terá lugar a 15 de Abril na Fnac Madeira, pelas 18 horas.