FNAC possibilita "encontros de outra galáxia" no sábado

A FNAC Madeira promove, no próximo sábado, dia 18 de Março, entre as 17h e as 19 horas, uma sessão com a presença de duas personagens muito famosas do universo da ficção científica. Os fãs terão oportunidade de “juntar-se ao lado negro e conhecer os vilões favoritos de uma galáxia muito muito distante”. Este será um momento descontraído e divertido com direito a registo de fotografias para a posteridade.

Já no domingo, como é habitual, haverá 'Hora do Conto' com Leda Pestana, às 11 horas, sendo a temática dedicada ao Dia do Pai e a chegada da Primavera. É com este mote que Leda Pestana apresenta a sessão ‘Papá é Primavera!’. O evento pretende também assinalar o Dia Internacional do Contador de Histórias que é celebrado a 20 de Março. O palco será partilhado com a narradora oral Clara Haddad.