USAM incentiva trabalhadores a participarem na manifestação do 1º de Maio no Funchal

A USAM está em acções de rua a apelar aos trabalhadores para participarem na manifestação do 1º de Maio.

Todos os anos é promovida uma marcha para assinalar o Dia do Trabalhador, mas, neste ano, em que se completam os 50 anos do 25 de Abril e sobre a grande manifestação do 1º de Maio na Madeira, a USAM entende haver razões acrescidas para a participação dos trabalhadores.

António Gouveia deu voz ao apelo da USAM, nesta tarde, durante uma acção no Largo do Chafariz, no Funchal, e deixou o apelo: “Os trabalhadores têm de lutar porque ninguém lhes dá nada. Do céu, só cai água. Pelo resto, temos de lutar. Como temos de lutar, apelo a todos os trabalhadores, para que participem na nossa grande manifestação do 1º de Maio dos sindicatos da Madeira.”

O dirigente sindical, questionado sobre o nível de adesão e considerando que a marcha do 25 de Abril registou uma elevada participação, foi peremptório: “A nossa expectativa é de o 1º de Maio seja ainda maior do que essa manifestação do 25 de Abril”

A manifestação do 1º de Maio, promovida pela USAM, prevê uma concentração junto à Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 10h30.

Dali, é formado um cortejo que segue pela Rua do Aljube e sobre a Rua 31 de Janeiro. Depois vai para a Praça do Município, passa pela Avenida Arriaga e finaliza no Jardim Municipal.

Sob o lema ‘Para fazer ouvir a nossa voz!’, a manifestação será um momento de luta por aumento de salários e pensões, por trabalho com mais direitos e de combate à exploração.