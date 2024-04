Tudo começou através da visão da Dra Luísa Correia, que viu na região, uma oportunidade de investimento no sector da estética. Ao longo dos anos e graças ao gosto especial que sempre teve pelo cuidado pessoal, pela imagem e pela saúde, a Dra Luísa Correia investiu na sua formação e na abertura da Magic Skin Clinic.

A Magic Skin Clinic está há cerca de 30 anos no mercado. E o início de 2024 marcou também o início de um novo capítulo na história da empresa, com a mudança de morada para a Rua João Tavira 59. Ficando, assim, mais perto de todos.

Nesta Estação a especialista recomendado o Ritual de Desintoxicação da pele, preparando-a para a chegada do Verão.

Para o rosto é recomendado o tratamento Spirulina Boost, composto por microalgas com ação Energizante, Magnésio Marinho ação antioxidante e Ácido Hialurónico. Este Tratamento é indicado para todo o tipo de Pele, até mesmo as mais sensíveis.

Para o corpo, a Pressoterapia é uma aliada à eliminação de toxinas do nosso organismo, ao mesmo tempo que estimula o nosso sistema circulatório e linfático. E, consequentemente, ajuda na eliminação da celulite, gordura localizada e edemas.

Para a tonificação muscular e adelgaçamento, o EMSCULPT potencializa a Redução de Gordura Localizada, aumento da Massa Muscular, o que melhora o contorno Corporal.

No caso de outros tratamentos específicos, pode optar pela Radiofrequência Monopolar, que melhora a firmeza da pele.

A Magic Skin Clinic visa ajudar os(as) pacientes a melhorar a sua auto-estima quer a nível do rosto, quer a nível corporal, mudando, assim, a vida das pessoas, pois vão sentir-se mais felizes e confiantes.

O aconselhamento nos cuidados diários com a pele é uma das prioridades para que assim, os resultados sejam alcançados mais facilmente. A Magic Skin Clinic é um reflexo de bem-estar e saúde.

Magic Skin Clinic

Rua João Tavira 59, 2º andar,

900-075 Funchal

Para mais informações:

Contacto: 919 999 419

Email: [email protected]

Facebook : facebook.com/luisacorreiacea

Instagram: magicskin_clinic

Conheça mais sobre os serviços da Magic Skin Clinic aqui!