CFP vê PIB a crescer 1,2% este ano e alerta para incerteza internacional

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) manteve hoje a previsão de crescimento da economia portuguesa de 1,2% este ano, assinalando a forte desaceleração face a 2022, e alerta para a elevada incerteza internacional.

No relatório sobre as perspetivas económicas e orçamentais 2023-2027, divulgado hoje, a instituição presidida por Nazaré da Costa Cabral, aponta, num cenário de políticas invariantes, para uma desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,7% no ano passado para 1,2% este ano, a mesma previsão do que anteriormente.

Este cenário está em linha com a estimativa do Governo português, que vê o PIB a avançar 1,3%.